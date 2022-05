Soldatenmütter in Russland

"Ich frage mich immer wieder: Warum ist er hingefahren?" Gulnara Walijewas Sohn Jewgenij Dudin ist in der Ukraine gefallen. Was ihr und ihrer Tochter von ihm bleibt? Der Orden für Tapferkeit, posthum verliehen, auf einem roten Samtkissen.

Er hatte noch gesagt, er geht nicht in die Ukraine. Aber jetzt ist der russische Nationalgardist Jewgenij Dudin tot, gestorben in der Nähe von Kiew. Über eine Mutter, die ihren Sohn verloren hat und die trotzdem noch an Putins Propaganda glaubt.