"Wir sind hier, damit der Gegner die Ukraine nicht überrennt": Ukrainische Soldaten an der Frontlinie.

Von Florian Hassel, Solote

Zumindest ein Porträt von Wladimir Putin hat es schon nach Solote geschafft. Im Hof vor ihrem Kommandoposten haben die Soldaten der 24. Mechanisierten Brigade der Nord-Gruppe der ukrainischen Armee ein Bildnis des russischen Präsidenten auf eine Strohpuppe montiert. Ab und zu feuern sie ein paar Kugeln auf ihn ab - und hoffen, dass der echte Putin und seine Soldaten nie in das ehemalige Bergmannsstädtchen an der Front in der Ostukraine kommen werden.