Seit Monaten liefern sich Russen und Ukrainer in der Region rund um das AKW Artilleriegefechte. Welche Ziele verfolgen sie dabei - und was erfährt die Welt darüber? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Florian Hassel, Belgrad

Erneut hat es in der Nähe des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja heftige Artillerieangriffe gegeben. In der gleichnamigen Stadt wurden ukrainischen Angaben zufolge bei den russischen Angriffen am Donnerstag mindestens elf Menschen getötet, weitere 21 konnten teils schwer verletzt aus den Trümmern gerettet werden. Die Region Saporischschja ist eine von vier ukrainischen Regionen, die Russlands Präsident Wladimir Putin am Mittwoch völkerrechtswidrig annektiert hat. Vor allem das Atomkraftwerk hält die Welt in Atem: Seit Monaten liefern sich Russen und Ukrainer hier Gefechte. Doch wer schießt hier auf wen - und warum? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Warum wird das AKW Saporischschja beschossen?

Tatsächlich wird meist nicht das AKW selbst beschossen, sondern Ziele in der Nähe oder jenseits des Dnjepr-Flusses, an dem das AKW liegt. Sowohl westlich wie östlich des Kraftwerks sind russische Streitkräfte und Artilleriestellungen stationiert, zudem in der etwa fünf Kilometer entfernten Satellitenstadt Enerhodar und vermutlich auch in einem Industriegebiet zwischen der Stadt und dem AKW.

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Karte/Mapcreator.io/HERE)

Ukrainische Streitkräfte sind jenseits des Dnjepr-Flusses stationiert, zum Beispiel das 301. Boden-Luftraketenregiment in Nikopol, etwa 80 Kilometer südwestlich von Saporischschja. Russisches Militär besetzte das AKW am 4. März und beschießt ukrainische Stellungen und zivile Ziele jenseits des Dnjepr seit Anfang Juli. Allein in der Nacht zu diesem Freitag schossen die Russen fast 40 Raketen auf Nikopol ab und weitere Raketen auf die Nachbarstadt Marhanez und andere Ziele. Zudem zerstörte russische Artillerie Stromleitungen, die in andere Teile der Ukraine führen - das verhindert, dass das AKW wie zuvor ein Fünftel der ukrainischen Energie liefern kann. Die Ukrainer ihrerseits beschießen vor allem russische Artilleriestellungen neben dem Kraftwerk.

Wann wurde das AKW selbst getroffen?

Nachweislich zum ersten Mal Anfang März: Damals schossen die vorrückenden Russen auf die Ukrainer, die das Kraftwerk zu diesem Zeitpunkt noch hielten. Ein zweites Mal am 20. Juli, als die Ukrainer mit einer bewaffneten Drohne eine russische Artilleriestellung hinter den Reaktorblöcken auf dem AKW-Gelände zerstörten und davon auch ein Video veröffentlichten. Weitere Treffer, etwa auf eine Feuerwache, folgten etwa am 11. und vom 20. bis 22. August. Als die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) das Kraftwerk Anfang September erstmals seit Kriegsbeginn wieder inspizieren konnte, dokumentierte die IAEA mehrere Treffer, darunter auf einem Gebäudedach. Es blieb aber unklar, ob sie aus dem März stammten oder jüngeren Datums waren. Laut IAEA ging der Beschuss weiter, zuletzt etwa am 20. September , am 21. September und am 27. September.

Lassen sich Rückschlüsse aus der Richtung der Geschosse ziehen?

Das wäre möglich, wenn es vor Ort die richtige Technik gäbe - und unabhängige Beobachter mit dem Mandat, ihre Erkenntnisse zu veröffentlichen. Im Donbass montierte die dort von 2014 bis März 2022 stationierte Beobachtermission der OSZE an etlichen Stellen der Front Beobachterkameras. Zudem registrierten ihre Militärexperten, wer auf wen schoss, und veröffentlichten tägliche OSZE-Berichte. Eine solche Mission fehlt in Saporischschja, und Russlands Präsident Wladimir Putin wird sich nach seiner illegalen Annexion der Region und des AKWs auch kaum darauf einlassen.

Warum nennen die IAEA-Inspekteure nicht klar Ross und Reiter?

Die beiden seit Anfang September im AKW stationierten IAEA-Inspektoren berichten nur vertraulich an das Wiener Hauptquartier. Ihre Aufgabe ist, die Sicherheit des AKWs zu gewährleisten, nicht aber, Militärbewegungen oder Geschosskurven zu verfolgen. Aus diesem Grund verzichtet die IAEA im schwierigen Lavieren zwischen Ukrainern und Russen lieber auf eindeutige Schuldzuweisungen. Gleichwohl liefert sie Anhaltspunkte: So berichteten die Inspektoren am Dienstag und Donnerstag über den Beschuss eines Industriegebiets östlich des Kraftwerks. Das lässt den Schluss zu, dass wahrscheinlich ukrainische Truppen von der anderen Dnjepr-Seite aus russische Stellungen beschossen haben. Das AKW-Gelände selbst sei nicht getroffen worden. Auch Ende September und am 1. Oktober berichteten die Inspektoren ein "zunehmendes Ansteigen von Landminenexplosionen" in Kraftwerknähe - offenbar handelte es sich um russische Minenverlegungen für den Fall eines ukrainischen Überraschungsangriffs. Der IAEA zufolge werden die Minen von Tieren zur Explosion gebracht.

Warum sollte die Ukraine das AKW beschädigen wollen?

Daran dürfte Kiew kein Interesse haben. Es geht vielmehr darum, russische Stellungen zu zerstören, aus denen die Ukraine seit Juli beschossen werden. Allerdings steht nicht fest, ob die Ukraine über den Drohnenbeschuss vom 20. Juli hinaus auch aktuell versucht, russische Positionen auf dem Kraftwerksgelände zu treffen.

Wissen die Geheimdienste mehr?

Mit Sicherheit ja. Sogar auf kommerziell verfügbaren Satellitenbildern waren bereits russische Militärstellungen zu sehen. Geheimdienste wie die der USA dürften mit ihren höher auflösenden Spionagesatelliten sowohl über russische wie ukrainische Positionen bestens im Bilde sein.