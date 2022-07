Ukraine:Wie funktioniert das Parlament in Zeiten des Krieges?

Wie funktioniert das Parlament in Zeiten des Krieges?

"In einem Krieg erledigen die Militärs 90 Prozent der Arbeit und die restlichen zehn Prozent die Regierung und das Präsidialamt" - so beschreibt ein Abgeordneter die innenpolitische Lage.

Während die ukrainische Armee die Russen bekämpft, halten die Parlamentarier das Land am Laufen. Über Menschen, die mittlerweile am Sinn ihrer Arbeit zweifeln - und am Präsidenten.