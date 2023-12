Anfang November hielt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im ukrainischen Parlament ein Plädoyer für den EU-Beitritt des Landes. Sie sei zuversichtlich, sagte sie da, dass die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine noch dieses Jahr beginnen könnten. Fast alle Abgeordneten standen auf und applaudierten, einige hielten europäische Flaggen in die Luft. Der Auftritt ließ keinen Zweifel daran, dass die Europäische Kommission der Ukraine so schnell wie möglich den Weg in die EU ebnen möchte.