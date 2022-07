Andrij Melnyk, bisheriger Botschafter der Ukraine in Deutschland, aufgenommen im Bundestag in Berlin.

Der umstrittene Diplomat Andrij Melnyk soll nicht mehr ukrainischer Botschafter in Deutschland sein. Doch auch einige seiner Amtskollegen in anderen Ländern werden per präsidialem Dekret abberufen. Was bedeutet das nun für Melnyks Zukunft?

Von Cathrin Kahlweit

Die Mitteilung auf der Webseite des ukrainischen Präsidialamtes ist denkbar knapp: "Andrij Yaroslavovych Melnyk vom Posten des außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafters der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland entlassen. Präsident Wolodimir Selenskij, 9. Juli 2022." Zahlreiche ukrainische Medien haben den Erlass des Präsidenten am Samstagnachmittag gemeldet - und zugleich mit kritischem Unteron berichtet, Melnyk sei mit acht Jahren Dienst in Berlin ungewöhnlich lange der Topdiplomat der Ukraine in Deutschland gewesen, habe aber zuletzt durch zahlreiche Äußerungen Unmut hervorgerufen. Zitiert wird in Kiew vor allem der Satz Melnyks, dass all jene, welche die Ukraine zu Verhandlungen mit dem russischen Angreifer zwingen wollten, "zur Hölle fahren" sollten.