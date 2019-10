Der parteilose Jurist Kais Saïed wird neuer Präsident Tunesiens. Umfragen nach dem Ende der Präsidentschaftswahl legen nahe, dass der 61-jährige Konservative mehr als 70 Prozent der Stimmen gewonnen hat. Das offizielle Endergebnis lag am Montagnachmittag aber noch nicht vor. Saïed versprach, Präsident aller Bürger sein zu wollen. Der pensionierte Jura-Dozent vertritt konservative, islamisch angehauchte Positionen und plant die Einführung eines basisdemokratischen Regierungssystems. Saïeds Wahlerfolg im Geburtsland des "Arabischen Frühlings" überrascht. Der pensionierte Professor hatte den Wahlkampf ohne eigene Partei und mit sehr einfachen Mitteln geführt. Die Tunesier hätten der Welt eine Lektion erteilt, sagte er nun. "Es ist eine Revolution im Rahmen einer demokratischen Verfassung und in völliger Legalität."

Wie im ersten Wahlgang, in dem Saïed 18,4 Prozent erhalten hatte, stimmten in der Stichwahl vor allem junge Wähler für ihn. Saïed hatte versprochen, die Reformen des "Arabischen Frühlings" von 2011 wiederzubeleben: "Wir müssen das Vertrauen zwischen Volk und Regierung erneuern." Sein Gegenkandidat Nabil Karoui, ein Medienunternehmer, hatte seit August wegen Korruptionsvorwürfen in Untersuchungshaft gesessen und war erst am Mittwoch freigekommen. Er kritisierte, ihm sei ein fairer Wahlkampf verwehrt worden. Das Urteil im Prozess steht aus.

Saïed hat keine Partei hinter sich und keine praktische politische Erfahrung. Er hat keine klassische Kampagne geführt, sondern auf Plakataktionen, Großveranstaltungen und Spindoktoren verzichtet und nicht einmal die staatliche Wahlkampfhilfe angenommen. Seinen Straßenwahlkampf, bei dem er mit wenigen Unterstützern durchs Land tourte, in billigen Hotels schlief und das direkte Gespräch mit den Wählern suchte, hatte er ausgesetzt, als Karoui in Untersuchungshaft saß, um die Chancengleichheit zu wahren.

Saïeds Erfolg als einer von 26 Kandidaten überrascht umso mehr, als er weder erfahren noch charismatisch ist. Wegen seiner monotonen Sprechweise und seines spröden Auftretens nennen ihn viele "Robocop". Unter seinen Gegnern in der ersten Wahlrunde waren Sozialisten, ein singender Imam und eine Vertreterin des alten Regimes, welche die nach 2011 erfolgte Demokratisierung zurückdrehen wollte. Selbst der Premier- und der Verteidigungsminister schieden mit beschämenden Ergebnissen aus. Der Verfassungsrechtler präsentierte sich als konservativer, gegen Korruption immuner Anti-Politiker. Er ist gegen die Legalisierung der Homosexualität, gegen eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel, für die Todesstrafe und für ein korankonformes Erbrecht.

Nach seiner Wahlniederlage wiederholte Karoui den Vorwurf, dass ihm ein fairer Wahlkampf unmöglich gemacht worden sei. Er akzeptiere seine Niederlage aber. Damit ist eine politische Krise abgewendet worden. Nach dem Tod von Staatspräsident Beji Caid Essebsi Ende Juli hatte Parlamentspräsident Mohamed Ennaceur dessen Rolle übernommen, sein dreimonatiges Mandat läuft jedoch Ende Oktober aus. Hätte der bei der Wahl geschlagene Medienunternehmer Karoui wegen seiner Inhaftierung den Rechtsweg eingeschlagen, hätte sich die Vereidigung Saïeds über Ende Oktober hinaus ziehen können: Tunesien wäre ohne Staatschef dagestanden.

Die Kompetenz des tunesischen Präsidenten liegt zwar weniger im Tagesgeschäft, aber das Land steht vor einer komplizierten Regierungsbildung. Anfang des Monats hatten die Tunesier ein Parlament gewählt. Die moderat islamistische Ennahda wurde mit 24 Prozent stärkste Kraft, Karouis Qalb Tounes - Herz Tunesiens - kam mit 17,5 auf den zweiten Platz. Diese Parteien wollen aber nicht koalieren. Falls mit der Hilfe Unabhängiger eine Regierung gebildet werden kann, wird sie entsprechend instabil sein.