Sie ist alles und eines. Kirche, Moschee, Museum, architektonisches Meisterwerk, Wahrzeichen Istanbuls und touristischer Sehnsuchtsort, zu kaufen auch als Kühlschrankmagnet. Vor allem aber ist sie: Geschichte. Und Gegenwart. Beides in einem. Das geht. Sie hat die Menschen beten und leben oder beten und sterben gesehen, Krönungen, Hochzeiten, Erdbeben, Brände, Aufstand, Krieg, Belagerung, Eroberung. Bei all dem ging es immer auch um sie. So steht sie da bis heute, zerzaust, aber unangetastet, blechgrau die Kuppel, steingrau die Minarette. Die Hagia Sophia, "Kirche der Göttlichen Weisheit". Aber jetzt wird es ernst. Wieder einmal. Wie so oft in den vergangenen 1500 Jahren.