Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist in New York wegen sexueller Nötigung verurteilt worden. Die Geschworenen beim Bundesgericht in Manhattan sahen es als erwiesen an, dass Trump die ehemalige Kolumnistin des Modemagazins Elle, E. Jean Carroll, missbraucht hatte. Den Vorwurf der Vergewaltigung sah die Jury als nicht bewiesen an. Sie sprach Carroll fünf Millionen Dollar Schadensersatz wegen Körperverletzung und Verleumdung zu.

Detailansicht öffnen E. Jean Carroll tritt nach dem Urteil lachend aus dem Gericht in Manhattan. (Foto: Andrew Kelly/REUTERS)

Die heute 79-jährige Carroll hatte dem damaligen Präsidenten Trump 2019 öffentlich vorgeworfen, sie Ende 1995 oder Anfang 1996 im New Yorker Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman in einer Umkleidekabine vergewaltigt zu haben. Strafrechtlich sind die Vorwürfe verjährt.

Trump bestritt die Anschuldigungen. Er hatte angemerkt, die Anschuldigungen könnten schon deshalb nicht stimmen, weil Carroll "nicht sein Typ" sei. In den vergangenen Tagen sprach er in den sozialen Medien von einer "betrügerischen und unwahren Geschichte" und von einer "erfundenen Abzocke".

