In der Affäre um den Umgang mit geheimen Regierungsdokumenten hat der frühere US-Präsident Donald Trump am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in Miami in allen 37 Anklagepunkten auf "nicht schuldig" plädiert. Das berichtet der US-Nachrichtensender CNN. "Wir plädieren mit Sicherheit auf nicht schuldig, Euer Ehren", wird Trumps Anwalt zitiert.

Unterdessen protestieren viele von Trumps Anhängern in der Stadt gegen das ihrer Meinung nach politisch beeinflusste Verfahren. Mehrere Unterstützer vom rechten Rand der Republikanischen Partei hatten sich nach der Anklageerhebung martialisch geäußert und damit Befürchtungen ausgelöst, dass es Gewaltausbrüchen geben könnte.

Während der Ex-Präsident im Gerichtsgebäude die Prozedur durchlief, heizte seine Anwältin Alina Habba draußen nichtsdestotrotz die Stimmung weiter auf. "Die strafrechtliche Verfolgung eines führenden politischen Gegners ist die Art von Dingen, die man in Diktaturen wie Kuba und Venezuela sieht. Dort ist es gang und gäbe, dass oppositionelle Kandidaten verfolgt und ins Gefängnis gesteckt werden", sagte Habba vor der Menge der Trump-Fans. "Was dem Präsidenten Trump angetan wird, sollte alle Bürger dieses Landes erschrecken."

Miami hat wegen der Proteste ein großes Sicherheitsaufgebot abgestellt. Polizeichef Manny Morales hatte am Montag gesagt, es gebe genug Ressourcen für eine Menschenmenge von bis zu 50 000 Demonstranten. "Wir nehmen dieses Ereignis sehr ernst", betonte er. "Wir wissen, dass sich die Dinge zum Schlimmsten wenden könnten, aber das ist nicht die Art und Weise Miamis."

Die Vorwürfe gegen Trump

Zum ersten Mal wurde gegen einen ehemaligen US-Präsidenten auf Bundesebene Anklage erhoben. Weil Trump vertrauliche Regierungsdokumente nach seiner Amtszeit in privaten Räumen aufbewahrte, könnte er sich strafbar gemacht haben. Vorgeworfen wird ihm eine Verschwörung zur Behinderung der Ermittlungen und die gesetzeswidrige Aufbewahrung höchstsensibler Informationen.

Dazu gehören laut Anklage Details zu nuklearen Fähigkeiten der USA und anderer Staaten, zu militärischen Schwachstellen in der Verteidigung der Vereinigten Staaten und ihrer Partner sowie Informationen über potenzielle Militäraktionen.

In der Anklageschrift werden Trump sieben Kategorien von Vergehen und insgesamt 37 Straftaten zur Last gelegt. Die Details sind brisant: So soll Trump Kisten mit Verschlusssachen unter anderem in seinem Schlafzimmer, einem Badezimmer, einer Dusche, einem Ballsaal und einem Lagerraum aufbewahrt haben. Einige Kisten hätten zeitweise in einem Raum gestanden, in dem öffentliche Veranstaltungen stattfanden. Ein Lagerraum sei über einen öffentlichen Pool-Bereich einfach zu erreichen gewesen.

Die Ermittler führen in der Anklageschrift - unter anderem auf Basis von Tonaufnahmen - detailliert auf, wie Trump mit anderen Personen über Verschlusssachen sprach oder diese unbefugten Dritten zeigte.

Der 76-Jährige weist die Vorwürfe gegen sich zurück und wertet die Anklage als politisch motivierten Versuch, ihn von einer zweiten Amtszeit abzuhalten. Er spricht von "politischem Auftragsmord" und "Kriegsführung" mit juristischen Mitteln.

Detailansicht öffnen Trump-Anhänger Gregg Donovan vor dem Gerichtsgebäude in Miami (Foto: Giorgio Viera/AFP)

Trump wird verhaftet

Für den Gerichtstermin kommt Trump vorübergehend in Gewahrsam. Üblicherweise werden Beschuldigten bei diesen Terminen Fingerabdrücke abgenommen, es werden klassische Polizeifotos gemacht, oft auch Handschellen angelegt. Wie genau der Ablauf bei Trump sein wird, ist unklar. Bei seinem Erscheinen vor dem Richter wird Trump voraussichtlich über seine Rechte belehrt. Die Anklageverlesung beinhaltet meistens die Frage nach einem Geständnis. Es ist zu erwarten, dass der Ex-Präsident auf nicht schuldig plädiert.

Nach dem formalen Prozedere wird der Ex-Präsident das Gericht wohl wieder verlassen. Der Republikaner will dann von Florida aus nach New Jersey fliegen, wo er in seinem Golfclub in Bedminster eine Ansprache vor Anhängern angekündigt hat.