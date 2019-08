13. August 2019, 21:12 Uhr Proteste in Hongkong Trump spricht von chinesischen Truppenbewegungen

Bei Protesten Tausender Regierungskritiker im Flughafen Hongkong ist es erneut zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei gekommen.

US-Präsident Donald Trump schreibt auf Twitter, dass Chinas Militär Truppen an der Grenze zu Hongkong in Stellung gebracht habe.

Unter Berufung auf seine Geheimdienste hat US-Präsident Donald Trump mitgeteilt, dass China Truppen an die Grenze zu Hongkong verlegt. "Alle sollten ruhig und sicher sein!", schrieb er auf Twitter. Davor hatte er die von anhaltenden Demonstrationen für Demokratie und Freiheit angespannte Lage als "sehr kompliziert" bezeichnet und die Hoffnung ausgedrückt, dass niemand verletzt oder getötet werde. Es blieb zunächst unklar, ob Trump von neuen Truppenbewegungen sprach oder von Verlegungen, über die in den Medien bereits berichtet worden war.

Bei Protesten Tausender Regierungskritiker im Flughafen Hongkong war es erneut zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Dutzende Beamte mit Schlagstöcken, Helmen und Schilden drangen am Dienstagabend in den von Aktivisten besetzten Airport ein, der wegen der Blockade stundenlang komplett lahmgelegt war.

In der Nacht beruhigte sich die Lage wieder. Die meisten Aktivisten gingen nach Hause, auch die Polizei zog sich zurück. Auf dem Flughafen landeten wieder Flugzeuge. Der zweitägige Protest hatte zur Absage Hunderter Flüge am Montag und Dienstag geführt.

In der Sieben-Millionen-Metropole kommt es seit gut zwei Monaten immer wieder zu massiven Protesten, die regelmäßig mit Gewalt enden. Auslöser war ein - inzwischen auf Eis gelegter - Gesetzentwurf der Regierung zur erleichterten Auslieferung mutmaßlicher Krimineller an China. Die Proteste entwickelten sich zu einer breiteren Bewegung.

Die frühere britische Kronkolonie Hongkong wird seit der Rückgabe 1997 an China als eigenes Territorium autonom regiert. Anders als die Menschen in der kommunistischen Volksrepublik genießen die Hongkonger das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie Presse- und Versammlungsfreiheit. Diese Rechte sehen viele nun in Gefahr.