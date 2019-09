Justin Trudeau galt lange als Strahlemann der kanadischen Politik - und als klares Gegenstück zu seinem Kollegen weiter südlich, US-Präsident Donald Trump. Das Image des kanadischen Premiers als weltoffener Vorkämpfer für Minderheiten dürfte nun aber deutlich Schaden nehmen, genau wie seine Chancen, Ende Oktober die Parlamentswahlen zu gewinnen.

Das Time-Magazin veröffentlichte am Mittwoch ein altes Foto aus dem Jahr 2001, das Trudeau mit brauner Schminke im Gesicht zeigt. Das Bild erschien im Jahrbuch der West Point Grey Academy. An der Privatschule in British Columbia war der damals 29-jährige Trudeau als Lehrer tätig gewesen, ehe er in die Politik ging. Das Foto zeigt ihn mit Turban und Robe sowie dunklem Make-up an Händen, Gesicht und Hals.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF — TIME (@TIME) 18. September 2019

Der Sprecher von Trudeaus Liberal Party bestätigte, dass der Premierminister auf dem Bild zu sehen sei. Geschossen worden sei es bei einem jährlich von der Privatschule ausgerichteten Abendessen, das in jenem Jahr unter dem Motto "Arabische Nächte" gestanden habe. Trudeau habe sich damals als Aladdin verkleidet. Time zufolge sei er allerdings der Einzige gewesen, der sein Gesicht anmalte, also ein sogenanntes "Brownface" trug.

Trudeau äußerte sich kurz nach Bekanntwerden des Time-Berichts öffentlich und entschuldigte sich. "Ich hätte das nicht tun sollen. Ich hätte es besser wissen müssen", sagte er Journalisten auf dem Weg von einer Wahlkampfveranstaltung. Es sei rassistisch, aber zum damaligen Zeitpunkt habe er es nicht als rassistisch wahrgenommen. Er bitte die Kanadier, ihm zu verzeihen. Trudeau fügte hinzu, dass er auch einmal als Schüler sein Gesicht schwarz angemalt habe, um ein jamaikanisches Lied zu performen.

Für Trudeau, der Kanada seit vier Jahren regiert, kommen diese Nachrichten zu einer denkbar schlechten Zeit. Vergangene Woche löste er das Parlament auf, am 21. Oktober stehen Neuwahlen an. Schon vor Veröffentlichung des Fotos lagen Trudeaus Liberale etwa gleichauf in Umfragen mit den Konservativen. Anfang des Jahres büßte er durch einen Skandal um einen kanadischen Baukonzern bereits deutlich an Zustimmung in der Bevölkerung ein. Die kanadischen Behörden ermitteln gegen den Konzern, weil dieser jahrelang die libysche Regierung unter Muammar al-Gaddafi bestochen haben soll. Berichten zufolge soll der Premier der Justizministerin nahegelegt haben, der für seine Heimatregion wichtigen Firma einen Vergleich zu ermöglichen. Dieser Verstoß gegen die Ethikvorschriften und die Einmischung in Ermittlungen kratzen stark an Trudeaus Image.

Das nun veröffentlichte Foto könnte ihm zusätzlich im Wahlkampf schaden. Diversität und Weltoffenheit gelten als Grundprinzipien von Trudeaus Politik.

2018 sah sich der Premier schon ähnlichen Vorwürfen ausgesetzt, als er sich bei einem Besuch in Indien in Tracht zeigte, die als klischeehaft und übertrieben kritisiert wurde.