Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

Thomas Cook stellt Geschäfte ein. Alle Flüge seien gestrichen worden, teilt die britische Flugbehörde mit. Etwa 600 000 Touristen sind von der Pleite des ältesten Tourismuskonzerns der Welt betroffen, darunter Zehntausende Deutsche. Für Urlauber werde eine Rückholaktion gestartet. Das deutsche Tochterunternehmen Condor hat bei der Bundesregierung einen Überbrückungskredit beantragt. Mehr dazu

EXKLUSIV Wachsende Kritik am Klimapaket der Bundesregierung. Umweltbehörden und selbst Teilen der großen Koalition gehen die Pläne nicht weit genug. Niedersachsens Ministerpräsident Weil (SPD) will beim CO₂-Preis nachbessern. Zum Bericht von Markus Blaser, Michael Bachmüller und Mike Szymanski

Sigmund Jähn ist tot. Der frühere Kosmonaut Sigmund Jähn ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Er war der erste Deutsche im All. Ein Rückblick auf sein bewegtes Leben.

"Game of Thrones" gewinnt erneut zwölf Emmys. Die Fantasy-Serie wurde unter anderem als beste Drama-Serie ausgezeichnet. Mit Billy Porter hat bei den Emmy Awards erstmals ein offen homosexueller Mann die Trophäe als bester Hauptdarsteller in einer Drama-TV-Serie gewonnen. Porter bekam den Preis für seine Rolle in der Serie "Pose". Zur Meldung

Was wichtig wird

Hochrangig besetzter UN-Klimagipfel mit Merkel und Thunberg. Die Vereinten Nationen erwarten mehr als 60 Staats- und Regierungschefs, die in kurzen, maximal drei Minuten langen Ansprachen konkrete Pläne zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes präsentieren sollen. Die Kanzlerin wird unter anderem die am Freitag beschlossene Strategie der Bundesregierung vorstellen. Außerdem spricht die Klimaaktivistin Greta Thunberg, berichtet Michael Bachmüller. Am Rande des Klimagipfels finden Gespräche zum Brexit statt.

Britischer Supreme Court zu Prorogation. Das höchste Gericht Großbritanniens will Anfang der Woche entscheiden, ob und wie es in den Machtkampf zwischen Parlament und Regierung eingreift. Bei einer dreitägigen Anhörung zu der dem Parlament von Premierminister Johnson auferlegten Zwangspause hatten Regierungsvertreter argumentiert, der Streit sei nicht justiziabel. Die Kläger fordern, das Parlament müsse so bald wie möglich wieder zusammentreten.

Kramp-Karrenbauer in Washington. Die Verteidigungsministerin trifft am Montag erstmals ihren US-Kollegen Esper zu einem Gespräch. Bei dem Treffen im Pentagon wird ein Austausch über das Vorgehen bei gemeinsamen Einsätzen wie in Afghanistan und im Nahen Osten erwartet. Auch die Spannungen mit Iran dürften zur Sprache kommen.

Frühstücksflocke

Oktoberfest-Angeberwissen fürs Büro. Sie haben die ersten Oktoberfest-Tage verpasst und wollen trotzdem bei den Kollegen mitreden? Hier die zehn wichtigsten Fakten zum Auftakt.