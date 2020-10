Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Anna Ernst

Was wichtig ist

Trump verlässt Militärkrankenhaus. Der mit dem Coronavirus infizierte US-Präsident kehrt ins Weiße Haus zurück. Seine Entlassung ist eine für die Abendnachrichten inszenierte Show. Vor dem Eingang zum Weißen Haus, dreht Trump sich zu den TV-Kameras um und zieht sich demonstrativ die Schutzmaske vom Gesicht. Wie gesund er wirklich ist, ist fraglich. Aus Washington berichtet Alan Cassidy. Trump spielt den Corona-Bezwinger. Mit Medizin hat seine Rückkehr nichts zu tun, es geht ihm vor allem um den Wahlkampf, kommentiert Hubert Wetzel.

EXKLUSIV: Grüne fordern Unterstützung für Opposition in Belarus. "Wir wollen, dass Deutschland, ähnlich wie bereits Polen und Litauen, mehr macht, um diesen Menschen vor Ort und im Exil konkret zu helfen", sagt Manuel Sarrazin, osteuropapolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Von Daniel Brössler. Die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja, die ins litauische Exil geflüchtet ist, wird an diesem Dienstag von Bundeskanzlerin Merkel empfangen.

Die News zum Coronavirus

Erneut mehr als 2600 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Innerhalb eines Tages melden die Gesundheitsämter 2639 neue Corona-Infektionen, wie das Robert-Koch-Institut bekanntgibt. Das sind nur knapp weniger als am vergangenen Freitag, als mit 2673 Neuinfektionen innerhalb eines Tages der höchste Wert seit der zweiten Aprilhälfte gemeldet worden war. Die Meldungen aus Deutschland

Kommt der Corona-Babyboom? Corona-Beschränkungen = mehr Zeit zu Hause = mehr Sex = mehr Kinder. Stimmt diese Rechnung? Oder ist es genau umgekehrt? Wie sich Krisen auf die Familienplanung auswirken. Von Veronika Wulf (SZ Plus)

SZ-Journalisten sprechen über Corona und die Folgen. Bei der Nacht der Autoren 2020 geht es an diesem Dienstag um die Fragen, welche Lehren aus der Pandemie gezogen werden, wie sich das Arbeitsleben verändern wird und welche Generationenkonflikte entstanden sind. Die drei Gespräche sind von 19 Uhr an live im Stream zu sehen. Mehr dazu

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Vorstellung des Lageberichts zum Extremismus in Deutschland. Gemeinsam mit den Präsidenten der ihm unterstehenden Sicherheitsbehörden will Innenminister Seehofer einen Lagebericht zu rechtsextremistischen Verdachtsfällen bei der Polizei und in anderen Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern präsentieren. Erstellt wurde das Papier vom Bundesamt für Verfassungsschutz.

EU-Ukraine-Gipfel zu künftigen Beziehungen. Teilnehmen werden EU-Ratschef Michel, der EU-Außenbeauftragte Borrell und der ukrainische Präsident Selenskij. EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen lässt sich wegen ihrer Corona-Quarantäne von Borrell vertreten. Thema sind unter anderem die nächsten Schritte bei der Umsetzung des EU-Assoziierungsabkommens und einer Freihandelszone sowie der Stand der Reformen in der Ukraine, ebenso die Lage in Belarus.

EuGH-Urteil zur Vorratsdatenspeicherung. In mehreren Fällen aus Großbritannien, Frankreich und Belgien prüft der Europäische Gerichtshof die Zulässigkeit der Speicherung und Nutzung von Telekom-Verbindungsdaten durch Sicherheitsbehörden. Dass das Gericht seine traditionell datenschutzfreundliche Linie korrigiert, ist nicht ausgeschlossen, schreibt Wolfgang Janisch.

Urteil gegen Verdächtigen im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach. Der 43-Jährige soll immer wieder seine kleine Tochter missbraucht haben. Der Vater gilt als eine zentrale Figur im Missbrauchskomplex. Eine Durchsuchung bei ihm im Herbst 2019 brachte den Fall ins Rollen.

Frühstücksflocke

Hallo, hier spricht der Duden. Allein 33 Kommaregeln gibt es in der deutschen Sprache. Wer da den Überblick verliert, kann bei der Hotline des Duden anrufen. Ein Besuch bei Menschen, die alles über seltene Wörter, Ausnahmefälle und Gendersternchen wissen. Von Christoph Koopmann