Liebe Leserinnen, liebe Leser,

unsere beliebte "Nacht der Autoren" findet statt - wenn auch wegen des Coronavirus in diesem Jahr nur virtuell. Dafür werden aus einer Nacht vier Abende: Vom 5. bis 8. Oktober gibt es ab 19 Uhr jeweils drei Veranstaltungen, die Sie an dieser Stelle via Livestream verfolgen können. Über die sozialen Medien (#sznda20) und per Mail (nda@sz.de) können Sie uns Fragen stellen, die dann in den Diskussionen aufgegriffen werden.

Die Nacht der Autoren steht in diesem Jahr im Zeichen unseres großen Jubiläums: Am 6. Oktober 1945, vor genau 75 Jahren, erschien die erste Ausgabe der Süddeutschen Zeitung. Anlass, sich mit Gegenwart, Geschichte und Zukunft unserer Zeitung zu beschäftigen. In zwölf Diskussionsrunden geben Redakteurinnen und Redakteure Einblicke in die Wirecard-Recherchen, diskutieren Wissenschaftsjournalisten die Lehren aus der Pandemie und berichten junge Kolleginnen, warum sie gerade in diesen Zeiten Journalistin oder Journalist werden wollen. Ehemalige Chefredakteure erinnern sich an große Skandale und aufrüttelnde Geschichten und die aktuelle Chefredaktion stellt sich Ihren Fragen.

Seien Sie bei dieser außergewöhnlichen Nacht der Autoren dabei, hören Sie zu und schicken Sie uns Ihre Fragen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme,

Ihre SZ-Redaktion

Weitere Informationen zur virtuellen Nacht der Autoren 2020 finden Sie auf SZ Erleben.

Montag, 5. Oktober - Wirtschaft, Innen- und Außenpolitik

19.00 Uhr: Nach Merkel. Szenarien für Deutschland im Wahljahr. Mit Andreas Glas, Nico Fried und Ulrike Nimz

Mit Andreas Glas, Nico Fried und Ulrike Nimz 20.00 Uhr: Wirecard. Die unglaubliche Geschichte eines Scheinkonzerns. Mit Cerstin Gammelin, Christoph Giesen, Klaus Ott, Meike Schreiber

Mit Cerstin Gammelin, Christoph Giesen, Klaus Ott, Meike Schreiber 21.00 Uhr: Am Ende Trump? Schicksalswahl in den USA. Mit Stefan Kornelius und Hubert Wetzel

Moderation: Judith Wittwer, Chefredakteurin

Dienstag, 6. Oktober - Corona und die Folgen

19.00 Uhr: Lehren aus der Pandemie - von Masken und Mythen. Mit Werner Bartens, Ekaterina Kel, Christina Kunkel und Berit Uhlmann

Mit Werner Bartens, Ekaterina Kel, Christina Kunkel und Berit Uhlmann 20.00 Uhr: Wie Corona unser Arbeitsleben verändert. Mit Bernd Kramer, Alexander Hagelüken und Nakissa Salavati

Mit Bernd Kramer, Alexander Hagelüken und Nakissa Salavati 21.00 Uhr: Das Rotznasen-Dilemma - Generationenkonflikte in Corona-Zeiten. Mit Christina Berndt, Felix Hütten, Barbara Vorsamer und Hannah Wilhelm

Moderation: Ulrich Schäfer, stellvertretender Chefredakteur

Mittwoch, 7. Oktober - Einblicke in die SZ-Werkstatt

19.00 Uhr: Wer? Wie? Was? Die Chefredaktion stellt sich den Fragen der Leserinnen und Leser. Mit Wolfgang Krach und Judith Wittwer

Mit Wolfgang Krach und Judith Wittwer 20.00 Uhr: Eine enge Beziehung: Wie nimmt man mit der SZ Kontakt auf? Mit Simone Boehringer und Daniel Wüllner

Mit Simone Boehringer und Daniel Wüllner 21.00 Uhr: Auf der Suche nach einem Streiflicht und der guten Nachricht. Mit Joachim Käppner, Nadeschda Scharfenberg und Michaela Schwinn

Mit Joachim Käppner, Nadeschda Scharfenberg und Michaela Schwinn In den Pausen: Streiflichtautoren und -autorinnen lesen Streiflichter. Mit Friederike Zoe Grasshoff, Harald Hordych, Joachim Käppner und Paul Munzinger

Moderation: Alexandra Föderl-Schmid, stellvertretende Chefredakteurin

Donnerstag, 8. Oktober - 75 Jahre SZ

19.00 Uhr: Große Skandale, große Geschichten: Wie die SZ zum investigativen Medium wurde. Mit den beiden ehemaligen Chefredakteuren Hans Werner Kilz und Gernot Sittner

Mit den beiden ehemaligen Chefredakteuren Hans Werner Kilz und Gernot Sittner 20.00 Uhr: Warum noch Journalistin, Journalist werden? Mit Anna Dreher, Anna Hoben, Britta Schönhütl und Hannes Vollmuth

Mit Anna Dreher, Anna Hoben, Britta Schönhütl und Hannes Vollmuth 21.00 Uhr: Werte und Wandel: Die Zukunft der SZ. Mit Wolfgang Krach und Judith Wittwer

Moderation: Wolfgang Krach, Chefredakteur