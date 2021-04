In Chemnitz streikten am Sonntag mit Beginn der Nachtschicht Mitarbeiter für höheren Lohn, weil die Beschäftigten im Osten 38 statt 35 Stunden pro Woche arbeiten.

Von Benedikt Peters

Als im vergangenen Frühjahr die Corona-Pandemie heraufzog, da schwante manchem Gewerkschafter Übles. Zu der allgemeinen Sorge, die das unbekannte Virus und die steigenden Infektionszahlen verursachten, kam die Furcht um das eigene Kerngeschäft: Wie, bitteschön, soll man in Zeiten der Isolation Tarifrunden und Arbeitskämpfe durchführen? Verhandeln ohne persönlichen Kontakt, Streiken mit Abstand - beides erschien damals kaum möglich. Und so vertagte die größte deutsche Einzelgewerkschaft IG Metall im März 2020 auch prompt ihre Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie und einigte sich mit den Arbeitgebern auf einen Notabschluss.

Es kam dann aber anders als befürchtet. Das zeigen neue Zahlen der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Ausweislich der "Arbeitskampfbilanz 2020", die die Stiftung an diesem Dienstag vorlegt, könnte man beinahe sagen: Das Corona-Jahr 2020 war für die Gewerkschaften ein Jahr wie jedes andere. Die Wissenschaftler des stiftungseigenen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) haben ausgerechnet, dass im vergangenen Jahr in Deutschland etwa 342 000 Tage gestreikt wurde - und damit ähnlich viele wie 2019 (360 000). Schaut man auf die Teilnehmerzahlen, dann liegen sie im Jahr 2020 mit 276 000 sogar leicht höher als zuvor (270 000 Streikende 2019).

Bei genauer Betrachtung zeigt sich allerdings deutlich der Einfluss, den das Coronavirus auf die Arbeitskämpfe hatte. Im Frühjahr, nach Ausbruch der Pandemie, habe es zunächst eine "Streikpause" gegeben, schreiben die Autoren Thorsten Schulten, Heiner Dribbusch und Jim Frindert. Danach aber seien die "Interessen- und Verteilungskonflikte" deutlich hervorgetreten, teilweise sogar verschärft durch die Pandemie. Beispielhaft zeigen lässt sich das an der Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen im Herbst. Allen voran Pflegekräfte und Mitarbeiter von Gesundheitsämtern forderten damals - gut orchestriert von den Gewerkschaften Verdi und Deutscher Beamtenbund - höhere Löhne ein. Die Pandemie habe gezeigt, dass sie systemrelevant seien, argumentierten sie, und sie bekamen viel Unterstützung für ihre Streiks. Am Ende holten die Gewerkschafter ein kräftiges Lohnplus heraus - nicht trotz, sondern eher wegen des Coronavirus.

Wegen der Abstandsgebote waren die Gewerkschafter gezwungen, neue Streikformate zu ersinnen. Das sei ihnen durchaus gelungen, urteilt die Böckler-Stiftung. Es gab etwa Kundgebungen im Autokinoformat, bei denen die Teilnehmer in ihren Fahrzeugen sitzen blieben, oder Menschenketten mit Absperrbändern. Hinzu kamen viele digitale Warnstreiks, bei denen sich die Teilnehmer in Livestreams einwählten oder per E-Mail-Abwesenheitsassistent demonstrativ die Arbeit niederlegten. Für das laufende Jahr rechnen die Forscher damit, dass die Arbeitskämpfe noch deutlich zunehmen. Die Frage, wer die Kosten der Pandemie trage, rücke "immer mehr in den Mittelpunkt". Ein Hinweis, dass sie richtigliegen könnten, ist die gerade durchgefochtene Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Die IG Metall meldete hier 800 000 Streikende - und damit mehr als bei früheren Runden. In Ostdeutschland dauern die Metaller-Streiks noch an, und bald folgen bald weitere Tarifverhandlungen für viele Beschäftigte, etwa im Einzelhandel und im öffentlichen Dienst der Länder.

Im internationalen Vergleich allerdings sind die Deutschen eher Streikmuffel. Pro 1000 Beschäftigte fallen im Jahresdurchschnitt in Deutschland 17 Arbeitstage aus. In Kanada sind es 77, in Belgien 98 - und beim Streik-Spitzenreiter Frankreich sogar 110.