Maaßen, ein Mann mit kleiner Brille und großen Ideen, hat bekanntlich eine neue Partei namens Werteunion gegründet - irgendwo rechts von der CDU, in der Maaßen mal Mitglied war, die er aber nicht mehr mag, was in diesem Fall auf Gegenseitigkeit beruht. Der findige Herr Maaßen jedenfalls hat erkannt, dass man für eine Partei Mitglieder braucht und dass andere Parteien Mitglieder haben, weshalb er ebendiese Mitglieder, logisch, einfach nur abwerben muss, damit sein Laden läuft. Beim Abwerben verfolgt die Werteunion einen streng marktwirtschaftlichen Ansatz: den finanziellen Anreiz. In ihrer Finanz- und Beitragsordnung, also quasi ihrem aktuellen Angebotsprospekt, heißt es: "Mitglieder der Werteunion, die bis zu einem Monat vor oder nach ihrem Parteieintritt Mitglied von CDU, CSU oder FDP waren, können auf Antrag für das erste Mitgliedsjahr vom Mitgliedbeitrag befreit werden." Warum die Rabattaktion bitter nötig ist, zeigt der Blick auf den regulären Beitragssatz: Der liegt bei mindestens 240 Euro im Jahr, empfohlen wird ein Prozent des Nettoeinkommens. Verglichen mit der Konkurrenz platziert sich die Werteunion damit eindeutig im Premiumsegment, denn bei der CDU geht es schon mit sechs Euro im Monat los, und bei den Liberalen liegt der Richtwert bei 0,5 Prozent des Bruttoeinkommens.

Nun könnte man natürlich billige Witze darüber machen, dass die Werteunion sich unter Wert verkaufen muss, um Wertschätzung zu erfahren, aber das wäre ein Anfänger-Reflex. Denn die Idee hat durchaus Potenzial, was andernorts bereits erkannt wird. Die katholische Kirche denkt dem Vernehmen nach schon über ein Treuepunkte-Programm für Ex-Protestanten nach, samt Vorteilscoupon für den Flixbus nach Rom. Im Bündnis Sahra Wagenknecht wiederum tüftelt man an einem echt saarländischen Dibbeldabbes-Deputat für ehemalige Linken-Mitglieder. Nur der Ampel ist noch kein Überläuferprogramm eingefallen. Stattdessen plädieren führende Vertreter der Koalition für ein Einfrieren des Konzepts. Es reiche völlig, die Idee rechtzeitig zur Bundestagswahl wieder aufzutauen.