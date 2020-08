Von Sebastian Schoepp, München

Am Wochenende, kurz vor seiner Abreise, soll er sich noch mit befreundeten Unternehmern getroffen haben. Er verlasse Spanien eine Weile, sagte der frühere König zu ihnen, er wolle eine neue Etappe in seinem Leben beginnen, so berichtet es die in monarchischen Angelegenheiten stets gut verdrahtete Zeitung El Mundo. Wohin es denn gehen solle? Der frühere König antwortete ausweichend: Nach Portugal eventuell oder in die Dominikanische Republik. Guten Mutes sei er gewesen, berichteten die Freunde. So als sei das die normalste Sache der Welt.