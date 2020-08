Trump will TikTok in den USA verbieten.

US-Präsident Donald Trump will die populäre Videoplattform TikTok in den USA verbieten. "Ich werde den Beschluss morgen unterzeichnen", kündigte er am Freitag vor Journalisten an Bord der Air Force One an. Damit droht der Plattform offenbar die Abspaltung von ihrer chinesischen Mutter ByteDance. Insidern zufolge stehen potenzielle Käufer bereits in den Startlöchern, darunter Microsoft. Wie die Trennung jedoch vor sich gehen sollte, und was der Internetriese ByteDance mit dem Rest von TikTok vorhaben könnte, blieb am Freitag zunächst unklar. Die Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ab.

Insidern zufolge ist das bei US-Teenagern besonders beliebte Netzwerk ins Visier der USA geraten wegen Bedenken, dass die persönlichen Daten, die über die App gesammelt werden, nicht sicher und im Auftrag der chinesischen Regierung gesammelt werden könnten.