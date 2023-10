Im vergangenen Jahr sind bundesweit 17 168 Kinder unter 14 Jahren Opfer sexuellen Missbrauchs geworden. In fast jedem siebten Fall handelte es sich dabei um Kinder, die noch nicht das sechste Lebensjahr erreicht hatten, wie das Bundeskriminalamt (BKA) am Montag in Wiesbaden mitteilte. Außerdem seien 1211 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren Opfer sexuellen Missbrauchs geworden.