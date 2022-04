Präsidentenwahl, Parlamentswahl, Kommunalwahl - die Serbinnen und Serben hatten einiges abzustimmen am Sonntag. Schon vorher aber schien klar zu sein, dass die Wahl zur Zufriedenheit von Präsident Aleksandar Vučić ausgehen würde. Er strebt eine zweite Amtszeit an. Der Nationalist bestimmt in wechselnden Funktionen seit 2012 die Politik in Serbien. Das von seiner Serbischen Fortschrittspartei (SNS) dominierte Parlament war erst 2020 gewählt worden. Vučić ließ die Neuwahl vorziehen, um durch die Zusammenlegung mit der Präsidentschaftswahl die Vorherrschaft der SNS abzusichern.

Der 52-Jährige war mit dem Slogan "Frieden, Sicherheit, Vučić" angetreten. Bei seinem ersten Wahlsieg im Jahr 2017 hatte er schon im ersten Wahlgang 55 Prozent der Stimmen erhalten. Diesmal wollte er mehr: "Alles unter 60 Prozent wäre ein Misserfolg", hatte Vučić in der Woche vor der Wahl im privaten Fernsehsender TV Happy gesagt. Der Sender wird von Geschäftsleuten kontrolliert, die Vučić nahestehen. "Ich wäre sehr traurig und sehr unzufrieden über jedes Ergebnis unter 60 Prozent und würde dies auch nicht verbergen können", fügte Vučić hinzu. Die Präsidentenwahl gewinnt, wer in der ersten Runde auf mehr als 50 Prozent der Stimmen kommt. Ansonsten gehen die beiden Erstplatzierten der ersten Runde in eine Stichwahl.

Aussichtsreichster Herausforderer von Vučić war der Oppositionskandidat Zdravko Ponoš. Der ehemalige Generalstabschef hat sich als Reformer der serbischen Streitkräfte einen Namen gemacht. Der zunehmend autoritär regierende Vučić war von 2012 bis 2014 bereits stellvertretender Ministerpräsident, von 2014 bis 2017 Ministerpräsident. Seine Machtbasis ist die nationalistische SNS-Partei, deren Vorsitz er auch als Staatspräsident innehat. Die SNS durchdringt alle Sphären der staatlichen Verwaltung. In Serbien ist es nur schwer möglich, ohne SNS-Parteibuch einen Job in der öffentlichen Verwaltung zu ergattern.

In Umfragen lag die SNS auch hinsichtlich Parlamentswahl und Bürgermeisterwahlen vorn. Zwischen 45 und 50 Prozent der Stimmen, so wurde erwartet, könnte Vučićs SNS demnach bei den Parlamentswahlen gewinnen. Kommunalwahlen standen in der Hauptstadt Belgrad und 13 weiteren Städten an, etwa 6,5 Millionen Menschen waren zu Wahl aufgerufen, die Wahllokale sollten um 20 Uhr schließen, erste Ergebnisse wurden gegen 21 Uhr erwartet. Bereits um 7 Uhr in der Früh hatten die Wahllokale geöffnet, bis 14 Uhr betrug die Wahlbeteiligung etwa 30 Prozent.