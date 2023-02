Von Hubert Wetzel, Brüssel

Wolodomir Selenskij ist der Präsident der Ukraine. Er ist ein Staatschef, der sein Land davor zu bewahren versucht, von russischen Soldaten und Söldnern überrannt und - wortwörtlich - vergewaltigt zu werden. Er hat viel zu tun und muss schwierige, manchmal verzweifelte Entscheidungen treffen, die für seine Landsleute das Leben oder den Tod bedeuten können. Wolodomir Selenskij ist aber auch das, was man, etwas salopp formuliert, einen politischen Star nennen könnte. Einer, mit dem sich andere Politiker gerne zeigen, ein Foto machen und stolz ins Internet stellen. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, konnte man am Donnerstag in Brüssel beobachten.

Selenskij kam aus zwei Gründen zur Europäischen Union. Zum einen, um sich für die Hilfe zu bedanken, die die EU der Ukraine im Kampf gegen die russischen Invasoren bisher hat zukommen lassen. "Ich möchte allen in Europa danken, die die Ukraine unterstützt haben", sagte er in seiner Rede vor dem Europäischen Parlament. Im Lauf des Tages variierte er diesen Satz mindestens ein Dutzend Mal.

"Wir verteidigen Europa auf dem Schlachtfeld", rief der ukrainische Präsident den Parlamentariern zu

Zum anderen war Selenskij in Brüssel, um der EU klar zu machen, dass der Kampf noch lange nicht vorbei ist und sein Land noch viel mehr Hilfe benötigt. Russland führe einen "totalen Krieg", nur ein Sieg der Ukraine könne zu Frieden und Sicherheit führen. Vor allem weitreichende Raketen und Kampfjets brauche er, erklärte der ukrainische Präsident den Europäern. Was diese Waffen angehe, sei er mit mehreren Ländern im Gespräch. Welche das sind, verriet er nicht. Großbritannien hat zwar angeboten, ukranische Kampfpiloten auszubilden. Woher deren Flugzeuge kommen sollen, hat London aber nicht gesagt.

Damit die Hilfe von der EU weiterhin fließt und womöglich ausgeweitet wird, ist Selenskij allerdings auf das Wohlwollen und Verständnis der Mitgliedstaaten und Institutionen der Union angewiesen. Deren Spitzenpersonal wiederum hat ein Interesse daran, sich öffentlich mit dem tapferen Ukrainer sehen und ablichten zu lassen, der mit seinen olivgrünen Hosen und sandbraunen Schnürschuhen zur Ikone des ukrainischen Widerstands geworden ist. Und so war es nicht nur trivialer Social-Media-Kram, dass Selenskij während seines Besuchs in Brüssel zunächst einmal Fotos mit jenen Leuten machte, von denen er Geld, Waffen und Munition will, damit sie mit diesen Bildern ihre Twitter-Konten schmücken konnten.

Am schnellsten war dabei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie twitterte am Donnerstagmorgen um 10.05 Uhr ein Bild von sich, wie sie Selenskij bei dessen Ankunft am Brüsseler Flughafen begrüßte. Der Ukrainer kam als Fluggast und in Begleitung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, den er - zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz - am Abend zuvor in Paris getroffen hatte. Von der Leyens Brüsseler Rivale, EU-Ratspräsident Charles Michel, war einen Tick zu spät dran - das Fotos, wie er Selenskij auf dem Rollfeld empfing, ging erst um 10.10 Uhr über Twitter in die Welt hinaus. EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola musst dann warten, bis ihr ukrainischer Gastredner in die Stadt eskortiert worden war. Aber natürlich verbreitete auch sie - um 10.51 Uhr - ein Handschlagfoto.

Die Rede im Europaparlament war für Selenskij fast schon so etwas wie Routine. Der ukrainische Präsident hat seit Beginn der russischen Invasion immer wieder zu Parlamenten im Westen gesprochen - teils virtuell via Videoschaltung, teils in Person wie im Dezember in Washington und am Mittwoch in London. Der Grundtenor seiner Rede in Brüssel: Russland hat nicht nur die Ukraine angegriffen, sondern ganz Europa. Der Krieg, den Wladimir Putin führe, richte sich gegen alle Ideale und Werte, die Europa ausmachten. Die Ukraine kämpfe daher nicht nur um ihre eigene Freiheit und Unabhängigkeit, sondern für Europa. "Wir verteidigen Europa auf dem Schlachtfeld", sagte Selenskij.

Auf Widerspruch stößt Selenskij mit dieser Lagebeurteilung in Brüssel nicht, zumindest nicht öffentlich und schon gar nicht im EU-Parlament. Die Volksvertreter begrüßten den Gast mit dem ukrainischen Staatsmotto und Kampfruf "Slava Ukraini" - Ruhm der Ukraine -, Parlamentspräsidentin Metsola nannte Selenskij "eine Inspiration". "Wir stehen hinter Ihnen, solange es nötig ist", sagte sie, die Parlamentarier applaudierten stehend. Am Ende der Rede schenkte Metsola dem Ehrengast eine Europa-Flagge.

Das war der symbolisch wichtige, mit Pathos aufgeladene Teil des Besuchs. Handfester wurde es einige Straßenzüge weiter, in dem Gebäude, in dem Selenskij die 27 Staats- und Regierungschefs der EU traf, den sogenannten Europäischen Rat. Auch dort gab es zuerst ein Familienfoto - Ratspräsident Michel, kein Mann von kleinem Ego, ließ es sich nicht nehmen, Selenskij persönlich über einen roten Teppich zu den Regierungsoberhäuptern zu führen, die sich auf Treppenstufen artig aufgereiht hatten. Dort stellte sich der Ukrainer in seiner militärisch-spartanischen Kleidung zwischen lauter blaue und schwarze Anzüge und schaute ernst und müde in die Kameras.

Selenskij trug einen schwarzen anstatt eines oliv-farbenen Pullovers. Das hatte Hintersinn

Wenn man genau hinschaute, konnte man allerdings sehen, dass Selenskij nicht nur als Bittsteller, sondern auch mit einer Forderung nach Brüssel gekommen war. Auf den schwarzen Pulli, den er anstelle des üblichen tarngrünen trug, war eine kleine ukrainische Flagge gedruckt, gelb und blau. Darunter stand der weiße Schriftzug "United24" - eine Anspielung darauf, dass die Ukraine bis 2024 Mitglied der Europäischen Union werden möchte. Das ist, so sagen Diplomaten, zwar praktisch ausgeschlossen. Doch die Liste der Dinge, die im Hinblick auf die Ukraine ausgeschlossen sind und dann doch plötzlich trotzdem irgendwie gehen, ist ja lang. Man muss nur die Stichworte "Scholz", "Waffenlieferungen" und "Kiew" googeln, um einen Eindruck zu bekommen, wie flexibel die Europäer gelegentlich sind.

Tatsächlich bekam Selenskij von seinen Kollegen in Brüssel, was einen raschen Beitritt der Ukraine zur EU angeht, zwar keine konkrete Zu-, aber eben auch keine offene Absage. Man werde alles tun, um Kiew auf dem Weg in die Union zu unterstützen, versprach Ratspräsident Michel. Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte, dass der Beitrittsprozess zwar an die Erfüllung bestimmter Kriterien gebunden sei, es sie aber ausgesprochen beeindrucke, wie schnell und gut die Ukraine trotz des Kriegs bei der Umsetzung von Reformen vorankomme.

Wie viel die schönen Worte am Ende allerdings wert sind, wenn die 27 EU-Regierungen über die Aufnahme eines sehr großen, sehr armen, sehr zerstörten Landes entscheiden müssen, ist offen. Doch das weiß wohl auch Selenskij. Wenn die Europäer ihm statt eines Beitrittsdatums einige Kampfjets gäben, wäre er vermutlich zufrieden.