Der Vorfall ereignete sich am Dienstag in einem Warenhaus in Lugano im Kanton Tessin. Die Bundesanwaltschaft geht von einem Terror-Motiv aus.

In der Schweiz gehen die Behörden nach einer Messerstecherei in einem Warenhaus in der Stadt Lugano mit zwei Verletzten laut eigener Aussage dem Verdacht einer islamistisch motivierten Attacke nach. "Am 24.11.2020 kam es in einem Warenhaus in Lugano zu einem mutmaßlichen terroristisch motivierten Angriff auf mehrere Personen", erklärte die Bundesanwaltschaft am Dienstagabend.

Nach Angaben der Polizei habe eine 28-jährige Schweizerin, die in der Stadt im Kanton Tessin wohnt, am Nachmittag in dem Kaufhaus zwei Frauen angegriffen und eine mit einem Messer verletzt. Eine der beiden Angegriffenen sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Die Angreiferin sei festgenommen worden.

Gegen sie wird der Bundesanwaltschaft unter anderem wegen des Verdachts der versuchten vorsätzlichen Tötung, der schweren Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Verbot der extremistischen Gruppierungen Al-Qaida und Islamischer Staat ein Strafverfahren eröffnet.