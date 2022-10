Munition dringend gesucht: 30 Flugabwehrpanzer vom Typ "Gepard" (Archivbild von 2007) sind in der Ukraine im Einsatz, doch es fehlt an 35-Millimeter-Geschossen.

Von Markus Häfliger, Isabel Pfaff und Charlotte Walser, Bern

Die Absage aus Bern schien definitiv: Anfang Juni hatte die Schweizer Regierung mitgeteilt, dass man Berlin die Wiederausfuhr von Flugabwehrmunition aus Schweizer Produktion an die Ukraine nicht erlauben könne. Es ging um 35-Millimeter-Geschosse, die Schweizer Rüstungsfirmen schon vor Jahrzehnten an die deutsche Bundeswehr geliefert hatten. Deutschland wollte die Munitionsbestände an die Ukraine weitergeben - zusammen mit Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard.

Weil die Munition aber aus der neutralen Schweiz stammt, musste Berlin fragen. Denn wer Schweizer Rüstungsgüter kauft, muss in der Regel eine sogenannte Nichtwiederausfuhr-Erklärung abgeben. Solche Garantien sollen verhindern, dass Waffen über Umwege in Unrechtsstaaten und Kriegsgebieten landen.

Nun ist die Ukraine ein Kriegsgebiet. Und so teilte das für derlei Ausfuhren zuständige Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) im Juni mit, dass sowohl das Neutralitätsrecht als auch das Kriegsmaterialgesetz es Bern nicht erlauben würden, dem deutschen Gesuch zu entsprechen. Kriegsmaterialexporte seien abzulehnen, wenn das Bestimmungsland in einen internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt ist. Entsprechend sei auch die Weitergabe von Schweizer Kriegsmaterial durch andere Staaten an die Ukraine nicht möglich.

Der Schweiz könnte ihre Haltung gefährlich werden

Nach der Absage aus Bern lieferte Berlin die Gepard-Panzer notgedrungen ohne Schweizer Munition nach Kiew. Jetzt hat Deutschland ein neues Gesuch nach Bern geschickt, wie ein Sprecher des Schweizer Verteidigungsministeriums dem Zürcher Tages-Anzeiger bestätigte. Darin bittet Berlin die Schweiz darum, die 35-mm-Geschosse doch noch zum Export in die Ukraine freizugeben. Gemäß einer informierten Person ist auch die Ukraine selbst nochmal in Bern vorstellig geworden.

Der Grund für den zweiten Anlauf von Berlin und Kiew: Das ukrainische Militär sucht verzweifelt Munitionsnachschub für seine insgesamt 30 deutschen Gepard-Panzer. Das geht aus einem diplomatischen Dokument des ukrainischen Verteidigungsministeriums vom 14. Oktober hervor, das der Tages-Anzeiger einsehen konnte. Das Verteidigungsministerium in Kiew bittet darin alle Staaten, die über passende Munition für den Gepard verfügen, um Lieferungen.

Nur: An der Schweizer Rechtslage hat sich seit Juni nichts geändert. Warum sollte Bern diesmal anders entscheiden?

Die Ukraine bringt dafür ein neues Argument vor: In dem Dokument vom 14. Oktober schreibt das Verteidigungsministerium, dass die Gepard-Panzer an der Schwarzmeerküste zum Schutz der ukrainischen Getreideexporte eingesetzt würden. Damit, so argumentiert das Ministerium, dienten die Panzer dazu, eine Hungersnot in Teilen Afrikas oder Asiens abzuwenden. Zudem weist das Verteidigungsdepartement darauf hin, dass die Getreideexporte unter Vermittlung der UN vereinbart worden seien. Tatsächlich hat Russland im Juli in einem Abkommen zugesichert, Schiffe für den Getreideexport durch das Schwarze Meer und den Bosporus fahren zu lassen und nicht zu beschießen. Doch es kommt immer wieder zu Zwischenfällen.

Allerdings: Um eine eigentliche UN-Mission handelt es sich bei den Getreideexporten nicht. Aus rechtlicher Sicht hat sich die Ausgangslage für die Schweiz also kaum verändert. Politisch-moralisch wird eine Ablehnung für den Bundesrat aber diesmal schwieriger zu rechtfertigen als im Juni. Letztlich muss er folgende Frage beantworten: Kann die Schweiz unter Berufung auf die Neutralität der Ukraine Munitionslieferungen selbst dann verweigern, wenn sie dem Schutz von Getreideexporten unter UN-Schirmherrschaft dienen?

Dem Sprecher des Verteidigungsministeriums zufolge hat die Schweiz das neue Gesuch noch nicht beantwortet. Fest steht aber, dass man auch in Bern nur zu gut weiß, dass der Schweiz ihre restriktive Haltung bei Rüstungslieferungen gefährlich werden könnte. In der Politik kursieren deshalb schon seit Monaten Vorschläge, wie man das Kriegsmaterialgesetz ändern könnte. Gerhard Pfister, der Präsident der Mitte-Partei, argumentiert sogar, der Bundesrat könnte die restriktiven Bestimmungen des Kriegsmaterialgesetzes in bestimmten Fällen per Notrecht übersteuern. Bislang ist aber nichts dergleichen passiert.