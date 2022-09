Nicht lange her, da wollte keiner etwas zu tun haben mit den von Nazis gegründeten Schwedendemokraten. Aber das hat sich geändert, die konservativen Moderaten wollen ja um scheinbar jeden Preis regieren. Was kommt da auf Schweden zu?

Von Kai Strittmatter, Stockholm

Als König Carl XVI. Gustav am Dienstagnachmittag das schwedische Parlament neu eröffnete, wirkten die Bilder so feierlich und vertraut wie immer. Die königliche Kutsche fuhr vor, ein Streichquartett begleitete den Einzug von König und Königin, während sie die Treppe heraufstiegen, drinnen spielten Bläser die Nationalhymne. Es war ein besonderer Tag für Schwedens Demokratie, dessen die im Reichstag Versammelten gedachten: Vor genau hundert Jahren durften in Schweden erstmals Frauen wählen. Und es war ein besonderer Tag auch deshalb: Am Dienstag trat das Parlament eines neuen Landes zusammen. Erstmals werden an wichtigen Schaltstellen der schwedischen Demokratie Rechtspopulisten sitzen.