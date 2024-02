Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) haben sich am Montag klar gegen Kürzungen im Sozialbereich ausgesprochen. CDU und CSU wollten über die Anhebung des Renteneintrittsalters an die Rente rangehen, andere wollten Leistungen im Krankheits- und im Pflegefall einschränken, manche den Kündigungsschutz und anderes abbauen. "Für mich kommt das nicht in Betracht, um das sehr klar zu sagen", sagte der Kanzler bei der dpa-Chefredaktionskonferenz. "Das schließe ich aus, dass eine von mir geführte Regierung so etwas macht." Vergangene Woche hatte Finanzminister Christian Lindner (FDP) für ein Sozialleistungs-Moratorium zugunsten von höheren Rüstungsausgaben geworben.