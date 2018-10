22. Oktober 2018, 18:47 Uhr Saudi-Arabien Siemens-Chef reist nicht nach Riad

Wegen der Mord-Affäre Kashoggi sagt Joe Kaeser wie andere Wirtschaftsbosse seine Teilnahme an einem Investoren-Treffen ab. Erst müsse der Fall des in Istanbul Verschwundenen geklärt werden.



Von Thomas Fromm und Daniel Brössler , München, Berlin

Hätte gern den saudischen Kronprinzen direkt auf den Fall Kashoggi angesprochen: Siemens-Chef Joe Kaeser. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Eigentlich wollte Joe Kaeser trotz allem nach Saudi-Arabien reisen. Trotz des mutmaßlichen Mordes an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi, trotz vieler Absagen von Politikern und Wirtschaftskollegen. Am Montagnachmittag schließlich sagte der Siemens-Chef dann doch seine Teilnahme ab am Treffen von Managern und Investoren, das an diesem Dienstag in Riad beginnt. Der Druck auf ihn war immer größer geworden. Seine Entscheidung begründete er auf dem sozialen Netzwerk Linkedin. Angesichts der Nachrichten über Khashoggi, der gefoltert und anschließend zersägt worden sein soll, sei dies "die sauberste Entscheidung, aber nicht die mutigste". Stattdessen wäre es ehrlich gewesen, die Einladung von Kronprinz Mohammed bin Salman anzunehmen - und das Thema offen anzusprechen. "So barbarisch der Tod von Herrn Khashoggi gewesen sein mag und so wenig glaubhaft die ,Unfallversion' ist - das Verbrechen wurde nicht von den 33 Millionen meist jungen Menschen im Königreich begangen", schreibt Kaeser. Saudi-Arabien hatte zuvor erklärt, der Kritiker sei bei einer "Schlägerei" im Konsulat in Istanbul umgekommen .

Ein Sprecher der türkischen Regierungspartei spricht von "brutal geplantem Mord"

Türkische Medien zufolge aber soll der Journalist von Killern gefoltert, getötet und zerstückelt worden sein. Der Sprecher der türkischen Regierungspartei AKP nannte am Montag den Tod Khashoggis einen "brutal geplanten" Mord. "Wir sehen, dass wir es mit einer Situation zu tun haben, die äußerst brutal geplant war und dass mit viel Mühe versucht wird, die Sache zu vertuschen", sagte Ömer Celik in Ankara. Details zu Ermittlungen werde er jedoch nicht bekanntgeben, ehe die Staatsanwaltschaft Stellung genommen habe. Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan will an diesem Dienstag eine ausführliche Erklärung zu Khashoggis Tod abgeben.

Der Siemens-Chef dürfte auch lange nachgedacht haben, weil das Land für das Münchner Unternehmen ein Milliardenmarkt ist. Großprojekte wie der Bau eines Gaskraftwerks und einer U-Bahn in Riad, heißt es in der Konzernzentrale, würden Tausende Arbeitsplätze vor Ort, aber auch in Deutschland, sichern. "Es ist keine Entscheidung gegen das Königreich oder dessen Volk", schreibt Kaeser. Aber zunächst müsse "die Wahrheit herausgefunden" werden. Tatsächlich dürften die vielen Rückzieher namhafter Kollegen eine Rolle gespielt haben. Er habe "Hunderte, wenn nicht Tausende" Mails und Einträge in sozialen Netzwerken erhalten, in denen er aufgefordert wurde, abzusagen, so Kaeser.

Zumindest ein früherer Siemens-Chef wird wohl dennoch in Riad auftreten: Klaus Kleinfeld, heute persönlicher Berater von Kronprinz Mohammed bin Salman. Kleinfeld soll als Chef des Projekts "Neom" für mehr als 500 Milliarden Dollar eine Megastadt am Roten Meer bauen.

In Berlin bekräftigte am Montag Regierungssprecher Steffen Seibert, dass es während der Untersuchungen zum Fall Khashoggi keine neuen Ausfuhrgenehmigungen für Rüstungsgüter geben könne. Zur Frage, wie mit genehmigten, aber nicht gelieferten Rüstungsexporten umzugehen sei, sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministerium, dies werde geprüft.

Der SPD-Vize-Vorsitzende im Bundestag, Rolf Mützenich, äußerte Kritik: "Es ist beschämend, dass erst die Ermordung von Jamal Kashoggi die Bundesregierung, vor allem die Bundeskanzlerin zum Umdenken bei den Ausfuhrgenehmigung von Rüstungsgütern an Saudi-Arabien und bei den Beziehungen zwischen beiden Ländern veranlasst hat." Merkel, "die im April 2017 in Dschidda neue Militärbeziehungen vereinbarte", habe "großen Wirtschaftskontakten den Vorrang" gegeben und die Versöhnung mit Riad beim Besuch des Kronprinzen Ende Mai 2018 in Berlin zur Chefsache erklärt. Im Koalitionsvertrag vereinbarten Union und SPD, dass keine Rüstungsgüter an Länder geliefert werden, die direkt am Jemen-Krieg beteiligt sind. Das gilt vor allem für Saudi-Arabien.