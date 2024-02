Präsidentenwahl in Russland:Opposition ohne Hoffnung

Dass es wenig Hoffnung für ihn geben würde, hatte sich längst abgezeichnet. Nur zwei Tage nachdem er die Unterschriften seiner Unterstützer medienwirksam in großen Pappkartons zur Wahlkommission geschleppt hatte, ließ diese bereits verlauten, sie haben "überraschende" Fehler in den Dokumenten gefunden. Dutzende Unterstützer auf Nadeschdins Unterschriftenlisten seien bereits verstorben.

Die Opposition wird seit Langem drangsaliert

Es ist das altbekannte Spiel in Russland: Unabhängige Oppositionelle werden vor Wahlen aussortiert, weil sie die schier unmöglichen formalen Anforderungen nicht erfüllen. Nadeschdin musste 100 000 Unterschriften sammeln, er erhielt eigenen Angaben zufolge doppelt so viele, reichte also nur eine Auswahl bei der Kommission ein. Angeblich fand diese dann trotzdem Fehler in mehr als 15 Prozent der Unterschriften - alles über fünf Prozent führt zum Ausschluss. Wenn die Passdaten an der falschen Stelle eingetragen sind, jemand Buchstaben in seiner Adresse verdreht oder eine unleserliche Handschrift hat, zählt seine Unterschrift als mangelhaft.

"Zwei schlaflose Nächte liegen vor uns", hatte einer von Nadeschdins Helfer am Montag auf Telegram geschrieben. Der Kandidat erklärte, er wolle um jede Unterschrift kämpfen, Fehler aufklären, notfalls bei den Leuten anrufen, um zu beweisen, dass es sie wirklich gibt.

Dabei waren die langen Schlangen vor den Büros von Nadeschdins Wahlstab überall gut sichtbar gewesen. In vielen Städten kamen die Menschen zu Tausenden. Auf Telegram veröffentlichte er Beispiele für die vielen Tausend nicht als gültig gezählten Unterschriften: Demnach seien viele Adressen falsch digitalisiert worden, sei bei der Übertragung in der Behörde aus "Rostow am Don" plötzlich "Rostow am Dom" geworden, aus "Salechard" die nicht existente Stadt Salichard. Nadeschdin bat um drei weitere Tage Zeit, um solche Fehler aufzudecken, und bekam einen. Am Ende reichte es nicht.

Der Kreml wusste nichts von Nadeschdins Kandidatur

Es galt ohnehin als unwahrscheinlich, dass Nadeschdin bei der Wahl Mitte März antreten durfte. Die große Unterstützung für den einzigen Anti-Kriegskandidaten dürfte den Kreml überrumpelt haben. Der hatte Ende Januar trotzdem verlauten lassen, dass er den 60-jährigen Liberalen nicht als Rivalen Putins betrachte. Kremlsprecher Dmitrij Peskow verneinte die Frage, ob Nadeschdins Kandidatur mit dem Kreml abgestimmt worden war.

Manche hatten vermutet, dass der liberale Politiker mit dem Segen der Behörden ins Rennen gegangen war, um die Rolle des Oppositionellen zu spielen. Nadeschdin hat jede Absprache stets bestritten. "Es besteht absolut keine Notwendigkeit, sich hier mit irgendjemandem abzustimmen", sagte auch Peskow, es müsse nur ein bestimmter "Handlungsalgorithmus" befolgt werden.

Dieser ist offenbar darauf programmiert, Oppositionelle auszusortieren. Bisher sind neben Putin nur drei Kandidaten zur Wahl zugelassen, keiner von ihnen gilt als unabhängig. Nadeschdin hatte bis zuletzt betont, an seine Zulassung zur Wahl zu glauben. Die Schlangen vor seinen Unterstützerbüros hatte ihm Aufwind gegeben. Als er kürzlich vom unabhängigen Onlinemedium Meduza gefragt wurde, ob er gegen den Staat kämpfe, antwortete Nadeschdin, er sei doch nicht verrückt, sondern habe viele Jahre ohne Probleme mit dem russischen Staat koexistiert.

"Ohne Zweifel sitzen jetzt staatliche Offizielle im Kreml und denken: 'Was sollen wir nur mit ihm machen?'", sagte er. Nadeschdin versprach in seinem Programm nicht nur Friedensverhandlungen mit der Ukraine, sondern auch politische Gefangene wie Alexej Nawalny freizulassen.

Gegen die Entscheidung der Wahlkommission möchte er vor dem Obersten Gerichtshof Einspruch erheben. Zudem denkt er an Proteste, stellt aber gleich klar, dass er sich dabei "zu hundert Prozent an alle russischen Gesetze" halten wolle. Er werde die Menschen nicht zu ungenehmigten Kundgebungen aufrufen, könne seine Unterstützer aber bitten, Anträge für "legale Kundgebungen" zu beantragen. In 150 Städten könnte dies geschehen. Wenn die Leute zwei Stunden in der Kälte für ihn angestanden haben, so Nadeschdin, sei auch das bestimmt kein Problem.