Von Silke Bigalke

Der "Tag des Verteidigers des Vaterlandes" ist ein schwer greifbarer Feiertag. Russland ehrt seine Veteranen, Wladimir Putin besucht das Grab des unbekannten Soldaten. Es ist aber auch der Tag, an dem Frauen ihre Männer beschenken, viele sich betrinken wie die Deutschen an Vatertag und Bäckereien Kekse in Form kleiner Gewehre verkaufen. Putin hält an dem Tag stets eine Ansprache. Am Mittwoch behauptete er, Moskau sei "immer offen für einen direkten und ehrlichen Dialog" - aber: Die Interessen Russlands, die Sicherheit seiner Bürger seien nicht verhandelbar. Dann wünschte er den Soldaten "Gesundheit und Erfolg", er endete mit den Worten: "Nochmals von ganzem Herzen - frohes Fest!"