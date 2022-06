"In seiner Welt hält Putin sich für einen großartigen Strategen"

Investigative Recherchen in Russland

Interview von Silke Bigalke, Moskau

Zu Gesprächsbeginn schaltet Roman Anin nur kurz die Kamera an, dann ist der Bildschirm wieder schwarz. Er möchte nicht sagen, wo er sich aufhält, nicht in Russland jedenfalls. Dort drohen dem 35-jährigen Investigativjournalisten viele Jahre Gefängnis. Sein Portal "Waschnyje Istorii" - wichtige Geschichten - gilt in Russland als "unerwünschte Organisation".