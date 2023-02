Eine Frau legt Blumen in der Nähe des Ortes nieder, an dem der russische Oppositionsführer Boris Nemzow vor acht Jahren erschossen wurde.

Von Silke Bigalke

Walerij, 76, steht auf der Brücke gleich vor dem Kreml und nennt die Mächtigen in Moskau leise, aber deutlich, "Statthalter des Teufels". Hinter ihm steht ein halbes Duzend Sicherheitsleute, egal, die Frage nach der politischen Lage beantwortet er trotzdem noch: "Schlimmer kann es nicht werden."

Natürlich hat Walerij bemerkt, dass jedes Jahr weniger Menschen auf die große Autobrücke kommen, um an Boris Nemzow zu erinnern. Sie legen weiße Rosen und rote Nelken vor die Brüstung auf den Gehweg, auf dem der russische Oppositionelle vor acht Jahren starb, von hinten erschossen. Viele von denen, die sicher sonst hier wären, sind längst aus Russland ausgereist oder sitzen im Gefängnis. Er sei zu alt fürs Exil, sagt Walerij, ihm bleibe nur eine Hoffnung, "dass die Ukraine gewinnt". Dann geht er zügig weiter, im eisigen Wind auf die andere Seite der Moskwa.

Nur noch selten trifft man auf Moskaus Straßen Menschen, die so offen reden. Todestage und Beerdigungen, wie die von Michail Gorbatschow im Sommer, sind zu den letzten Gelegenheiten geworden, in denen man in Russland einigermaßen gefahrlos seine politische Haltung zeigen kann - wenn man es leise tut. Nemzow war bereits 2014 gegen die Annexion der Krim, hat damals Proteste angeführt, hat Russlands militärische Einmischung in der Ostukraine von Anfang an verurteilt. In den ersten Jahren nach seinem Tod zogen Gedenkmärsche mit Tausenden Teilnehmer für ihn durch die Stadt, heute ist das unvorstellbar.

Andere legen schnell ihre Rosen ab und drehen gleich wieder um

Heute stehen Gefangenentransporter links und rechts der Brücke, Polizei und Sicherheitsdienst überwachen jede Ecke. So war es zwar auch schon am Todestag vor einem Jahr, als Putins "Spezialoperation" erst wenige Tage dauerte. Damals herrschte eine andere Art der Anspannung in Moskau, alles war noch frisch, viele Menschen standen unter Schock und wollten das auf der Nemzow-Brücke laut aussprechen. Inzwischen trauen sich viele selbst das nicht mehr. Marina und Ludmilla beispielsweise sind zusammen auf die Brücke gekommen, nennen Nemzows Tod einen "unwiederbringlichen Verlust". Die politische Lage? "Darüber möchte ich nicht reden", sagt die eine. "Ich schon", entgegnet die andere. "Ich schäme mich, dass so etwas passiert. Wir schämen uns."

Etwas weiter steht Daniil, der 19-Jährige ist zum ersten Mal auf der Brücke und schaut dem Geschehen lange zu. Sein Herz habe ihm gesagt, dass er herkommen müsse, sagt er. Was denkt er von der politischen Situation? "Entschuldigung", antwortet er höflich, "auf diese Frage antworte ich nicht." Andere legen schnell ihre Rosen ab und drehen gleich wieder um, wie der 18-jährige Michail und seine Freundin. Der junge Mann findet kaum Worte. "Grob gesagt sind wir traurig, weil wir so viel verloren haben", sagt er und über Nemzow: "Er war ein Kämpfer für unsere Zukunft und jetzt ..." Er spricht nicht weiter, läuft die Brücke herunter.

Es sind ohnehin mehr Senioren da als junge Leute. Ludmilla bringt rosafarbene Nelken, sie kommt jedes Jahr. Ihr Alter will sie nicht verraten, sie habe doch schon Enkel. Es tue ihr leid, dass nur noch so wenige Menschen herkommen, sagt sie, angesichts der Lage sei das aber auch kein Wunder. "Ich kann jetzt festgenommen werden", sagt sie. "Es ist furchtbar, wenn man im eigenen Land für das festgenommen wird, was man sagt."

Die Rede Putins an die Nation vergangene Woche hat Ludmilla nicht angehört, sie schaue nur noch Youtube, sagt sie, kein Staatsfernsehen. Die Szene auf der eiskalten Brücke, diese kleine Gruppe mutiger, aber nervöser Menschen wirkt wie ein Kontrastprogramm zu den staatlich organisierten Jubelveranstaltungen der vergangenen Woche, als Putin den "Tag des Vaterlandsverteidigers" feierte und so tat, als unterstütze jeder einzelne Russe seine "Spezialoperation".

Die Oppositionellen, die kommen, sagen nicht mehr viel

Vor einem Jahr noch kamen die verbliebenen prominenten Oppositionellen zu Nemzows Todestag auf die Brücke und sprachen sich klar gegen einen Krieg aus. Es sei wichtig, sagte Ilja Jaschin damals vor der Brückenbrüstung, dass die Menschen mit verschiedenen Mitteln gegen diesen "brudervernichtenden Krieg" protestierten. Jaschin ist später zu mehr als acht Jahren Straflager verurteilt worden, weil er aus einem BBC-Bericht über ermordete Zivilisten im ukrainischen Butscha zitiert hatte. Auch Kremlkritiker Wladimir Kara-Mursa fand 2022 deutliche Worte: Das sei nicht der Krieg des russischen Volkes, sondern Putins Krieg, sagte er auf der Brücke. Später wurde er wegen einer anderen kritischen Rede festgenommen, inzwischen drohen ihm bis zu 20 Jahre Gefängnis wegen Verrats.

Auch jetzt kommen einige Oppositionelle auf die Brücke, aber sie sagen nicht mehr viel. Grigori Jawlinskij, Gründer von Jabloko, der letzten vom Kreml unabhängigen Oppositionspartei, bleibt lange vor den Blumen und Nemzow-Fotos stehen, bekreuzigt sich und will wieder gehen. Was er an diesem Ort empfinde, fragt ihn schnell ein Journalist. "Schmerz und Trauer", antwortet Jawlinskij und ist weg. Auch Jablokos Parteichef Nikolai Rybakow hält sich kurz und vage. Er spricht von "Trauer, dass es uns nicht gelungen ist, das Land vor diesen Erschütterungen zu schützen", und von "Hoffnung, dass wir es trotzdem schaffen".

Die ganze Zeit über steht auf dem Mittelstreifen der Brücke ein Polizeiwagen und dahinter ein kleiner Bus, auf dessen Dach Kameras montiert sind, vermutlich mit Gesichtserkennung. Jeder, der hier auf die Brücke kommt, weiß, dass er überwacht wird.