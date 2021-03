Ruhetage an Ostern - was bedeutet das?

Über Ostern soll die dritte Pandemie-Welle gebrochen werden. Das ist der Plan von Bund und Ländern. Damit das klappt, wurden die gesetzlichen Feiertage um zwei Ruhetage am Gründonnerstag und Ostersamstag erweitert. Was heißt das nun für Millionen Arbeitnehmer, die an diesen Tagen normalerweise gearbeitet hätten?

Allgemein haben die Beschlüsse zur Folge, dass an Gründonnerstag (1. April) und Karsamstag (3. April), die keine Feiertage sind, die Geschäfte geschlossen bleiben. Nur der "Lebensmittelhandel im engen Sinne" soll am Samstag öffnen. Ebenso geschlossen wird die Gastronomie, sofern sie aufgrund der Anfang März beschlossenen Lockerungsmaßnahmen schon wieder öffnen durfte. Impf- und Testzentren bleiben geöffnet.

Ob Personen, die aufgrund der Pandemielage sowieso im Home-Office arbeiten, nun außerplanmäßig freibekommen, ist nicht klar. Richtig ist aber, dass Arbeitnehmern, die an Ruhetagen dennoch arbeiten müssen, nach dem Arbeitszeitgesetz ein Ersatzruhetag zusteht, der ihnen innerhalb von acht Wochen zu gewähren ist. Dies dürfte in diesem Jahr auch für das Arbeiten an Gründonnerstag und Ostersamstag zutreffen. In bestimmten Branchen gehören arbeitsfreie Tage zur Normalität. Etwa bei Friseuren, die Montags geschlossen sind, aber auch bei Museen oder in der Gastronomie.

Für die genaue Ausgestaltung und Durchführung der beschlossenen Maßnahmen sind die Länder zuständig. Über Details zu den zusätzlichen Ruhetagen sollen laut dem brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) im Tagesverlauf die Chefs der Staatskanzleien beraten. Auch eine weitere Beratung der Ministerpräsidenten am Dienstagabend sei möglich.

Versammlungen sollen an den insgesamt dann fünf Ruhe- und Feiertagen verboten und die Kirchen gebeten werden, ausschließlich virtuelle Gottesdienste zu veranstalten. Ostern, das wichtigste Fest der Christen, findet damit in diesem Jahr zum zweiten Mal hauptsächlich im privaten und kleinen Kreis statt. Schon im vergangenen Jahr wurden wegen der Pandemie fast alle Gottesdienste abgesagt oder digital gefeiert.