Die Thüringer Landesverbände der Linken, SPD und Grünen haben sich mit der Thüringer CDU über einen Weg aus der Regierungskrise verständigt. Die Parteien einigten sich auf einen "Stabilitätspakt", der zunächst die Wahl des Linken-Politikers Bodo Ramelow am 4. März dieses Jahres zum Ministerpräsidenten vorsieht, ehe es am 25. April 2021 Neuwahlen geben soll. Das bestätigte Ramelow am Abend in Erfurt.

Die Parteien reagieren damit auf die schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Thüringer Parlament. Thüringen hat derzeit keine komplette Regierung, nur einen geschäftsführenden Ministerpräsidenten. Die jetzt geschlossene Übereinkunft soll dem MDR zufolge verhindern, dass eine der Parteien mit der AfD Vorhaben gegen die anderen durchsetzt.

Linke, SPD und Grüne kommen im Landtag zusammen auf 42 Sitze. Für eine absolute Mehrheit sind 46 Stimmen nötig. Die CDU ist nun bereit, mindestens vier Stimmen zuzusichern, damit Ramelow als Ministerpräsident gewählt werden kann.

"Wir schaffen Klarheit und Stabilität in Thüringen", schrieb die Fraktion der Grünen im Thüringer Landtag kurz nach Bekanntwerden der Einigung auf Twitter. "Wir werden gemeinsame Projekte angehen", hieß es weiter. Die Bundeschefin der Linken, Katja Kipping, begrüßte die Einigung ebenfalls auf Twitter. "Dass CDU endlich die Ausgrenzung linker Ideen korrigiert, ist eine gute Nachricht für den antifaschistischen Konsens des Grundgesetzes", hieß es in ihrer Nachricht.

Die Verständigung in #Thüringen hat histor.Dimension: Damit ist die von CDU praktizierte Äquidistanz faktisch erledigt. Good-bye Hufeisentheorie. Dass CDU endlich die Ausgrenzung linker Ideen korrigiert, ist eine gute Nachricht für den antifaschistischen Konsens des Grundgesetzes — Katja Kipping (@katjakipping) February 21, 2020

Linke und SPD plädierten bisher für eine schnelle Neuwahl noch vor der Sommerpause des Landtags, die CDU dagegen für einen Termin nach der Verabschiedung eines Landeshaushalts 2021. Auslöser der Krise, wegen der nun verhandlet wurde, war die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich am 5. Februar mit den Stimmen von AfD, CDU und FDP. Kemmerich trat später zwar zurück, ist seitdem aber noch geschäftsführend und ohne Minister im Amt.