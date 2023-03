Papst Franziskus leidet an einer Atemwegsinfektion und muss einige Tage im Krankenhaus behandelt werden. Das gab der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, bekannt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche war am Nachmittag in die Universitätsklinik Gemelli von Rom gebracht worden.

Dem Vatikan nach hat der 86-jährige Franziskus in den vergangenen Tagen über Atemprobleme geklagt. Im Krankenhaus sei dann bei Tests der Infekt festgestellt worden. Es handle sich nicht um eine Corona-Infektion, sagte Bruni weiter. Es sei aber eine "klinische Therapie" notwendig.

Der Papst sei berührt von den vielen Nachrichten, die ihn derzeit erreichten, in denen ihm Menschen ihre Nähe bekundeten und ihm ihr Gebet zusicherten.

TV-Interview abgesagt

Am Mittwochmorgen hatte der Pontifex auf dem Petersplatz noch seine allwöchentliche Generalaudienz vor Tausenden Gläubigen abgehalten. Danach sei eigentlich ein TV-Interview geplant gewesen. Franziskus aber habe dieses absagen müssen und sei stattdessen ins Krankenhaus gebraucht worden, hieß es italienischen Medienberichten.

Diese Darstellung widerspricht der offiziellen Mitteilung aus dem Vatikan, wonach der Aufenthalt in der Klinik aus Kontrollgründen geplant gewesen sein soll. Darüber hinaus werten es Beobachter in Rom grundsätzlich als ungewöhnlich, dass die Ärzte des Papstes so kurz vor dem Palmsonntag und der Karwoche vor Ostern angeblich umfangreiche Untersuchungen angesetzt haben sollen.

Im Gemelli-Krankenhaus war Franziskus im Juli 2021 am Darm operiert worden. Damals verbrachte er elf Tage in der Klinik. Jüngst deutete er in einem Interview an, erneut Probleme am Darm zu haben. Seit mehr als einem Jahr hat er zudem ein schweres Knieleiden, das ihn meist in einen Rollstuhl zwingt. Eine Knie-OP lehnte Franziskus bislang ab - wie im Vatikan zu hören war, hatte der Argentinier die Narkose während des Eingriffs am Darm nicht gut vertragen.