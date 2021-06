Rauchschwaden steigen in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain auf.

Unterstützer der Bewohner des besetzten Hauses "Rigaer Straße 94" in Berlin-Friedrichshain haben Barrikaden errichtet und teilweise angezündet, bevor die Polizei eine Sperrzone einrichtete. Diese rückte daraufhin mit einem Räumpanzer und einem Wasserwerfer vor. Damit löschten die Einsatzkräfte Brände und räumten Barrikaden weg, die Unterstützer des Hauses errichtet hatten.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr würden an der Arbeit behindert, "angegriffen" und "mit Steinen beworfen", schrieb die Polizei auf Twitter. Die teilweise brennenden Barrikaden bestanden aus Müll, Fahrrädern, Absperrgittern und Stacheldraht. Zudem flogen Böller durch die Luft und explodierten in der Rigaer Straße, die vor dem verbarrikadierten Haus zeitweise in Rauchschwaden gehüllt war.

Im Internet schrieben die Sympathisanten der linksextremen Hausbesetzung: "Die Verteidigung der Rigaer94 hat begonnen." Und weiter: "In dieser Minute wird die Straße verbarrikadiert und eine autonome Zone eingerichtet, um die Rote Zone des Senats zu verhindern. Kommt schnell vorbei."

Hintergrund ist eine umstrittene Brandschutzprüfung durch Eigentümervertreter

Die linksextremen Bewohner und ihre Unterstützer hatten seit längerem heftigen Widerstand gegen eine Brandschutzprüfung durch Eigentümervertreter am Donnerstag angekündigt. Die Polizei hatte sich auf einen großen Einsatz vorbereitet und beschloss von Mittwochnachmittag bis Freitagabend eine Sperrzone samt Demonstrationsverbot. Zugang zum abgesperrten Bereich haben nur Anwohner.

Die anstehende, umstrittene Brandschutzprüfung im besetzten Haus soll am Donnerstagmorgen ab etwa 8 Uhr beginnen. Die Uhrzeit ließ der Hauseigentümer am Mittwoch durch einen Anwalt verlauten. Erwartet würden ein offizieller Brandschutzprüfer, Anwälte sowie ein weiterer vom Eigentümer beauftragter Brandschutz-Sachverständiger. Auch Rechtsanwälte der Hausbewohner könnten vor Ort sein.

Außerdem steht noch eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts über eine Beschwerde der Hausbewohner gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts aus. Dieses hatte am Dienstag entschieden, die Brandschutzprüfung sei zulässig und nicht zu beanstanden. Sie wiesen damit einen Eilantrag von Bewohnern zurück, welche dem Eigentümer und der Polizei vorwerfen, das Haus stürmen und die Einrichtung zerstören zu wollen, um es dann für "unbewohnbar" zu erklären und räumen zu lassen.

Das Haus soll zahlreiche Brandschutzmängel haben

Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte wiederholt betont, es gehe nicht um eine Räumung. Das Verwaltungsgericht urteilte, dass es Brandgefahren gebe und die Prüfung im Interesse der öffentlichen Sicherheit liege, was höher zu bewerten sei als der Wunsch der Bewohner, von der Brandschutzbegehung verschont zu bleiben.

In dem Gebäudekomplex aus Vorderhaus, Seitenflügel und Hinterhaus wurden vor Jahren zahlreiche Mängel beim Brandschutz dokumentiert: fehlende Fluchtwege, Wanddurchbrüche, falsch verlegte Stromleitungen und Sperren in Treppenhäusern. Die "Rigaer 94" gilt als eines der letzten Symbole der linksextremen Szene in Berlin. In das Gebäude ziehen sich auch Gewalttäter nach Angriffen auf Polizisten auf der Straße immer wieder zurück. Für die meisten Wohnungen gibt es zwar Mietverträge. Unklar ist aber, wer dort wohnt. Dem Hausbesitzer, der Polizei und den zuständigen Behörden wird der Zutritt verweigert.

Am Montagnachmittag wurden bereits sieben Autos in Berlin-Marzahn angezündet. Ein Zeuge sah "etwa sieben bis acht" vermummte Menschen, die auf Fahrrädern flohen. Ein Teil der Autos gehörte zu einer Firma, die sich mit Brandschutz beschäftigt. Ein Experte dieser Firma wird bei der Begehung am Donnerstag begleitend dabei sein. Vor einer Woche bewarfen unbekannte Täter Feuerwehrleute und Polizisten nachts mit Steinen. Verletzt wurde niemand. Fahrzeuge von Polizei und Feuerwehr wurden beschädigt. Nach dem Einsatz fand die Polizei mehr als 50 Pflastersteine auf der Straße.