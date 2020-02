Wenningstedt/Sylt (dpa/lno) - Die Deiche der schleswig-holsteinischen Nordseeküste haben den fünf Sturmfluten seit Montag nach Angaben des Umweltministeriums gut standgehalten. "Unsere Küstenschutzstrategie für die Deiche an Nord- und Ostsee hat sich in dieser schwierigen Situation bewährt", sagte Minister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Donnerstag. Auf Sylt habe die Sturmflutserie des Orkantiefs "Sabine" allerdings die Strände ausgeräumt und trotz umfangreicher Vorsorge an wenigen Stellen auch die Substanz der Insel angegriffen. Albrecht ließ sich die Schäden auf Sylt von Fachleuten des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz erläutern.

