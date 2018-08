15. August 2018, 18:39 Uhr Regierung Kanzlerin im Bällebad

Nach einem Urlaub mit Unterbrechungen absolviert Angela Merkel eine erste Arbeitswoche. Bei einem Treffen mit Bürgern spricht sie dabei über die Endlichkeit der Macht - womöglich aus gutem Grund.

Von Nico Fried , Berlin

Da ist also dieser junge Mann, der erst das Abitur machen und dann Landwirt werden möchte. Er spricht über bäuerliche Existenznöte und findet, dass vor allem die Marktmacht großer Lebensmittelkonzerne gebrochen werden müsse, die den Landwirten die Preise diktieren könnten. Angela Merkel findet das auch, irgendwie jedenfalls, und verweist auf das Kartellrecht. Deshalb fragt der junge Mann ganz konkret: "Können Sie nicht ein Datum sagen, wann das losgeht?". Worauf die Bundeskanzlerin antwortet: "Na ja, wir sind da in einem permanenten Prozess."

Jena am Dienstagnachmittag. Die Kanzlerin ist aus den Ferien zurück. In einem früheren Umspannwerk trifft sie 55 Bürgerinnen und Bürger aus Thüringen. Die Veranstaltung soll sich um Europa drehen, aber weil europäische Politik mittlerweile fast alles betrifft, sind dem Themenspektrum keine Grenzen gesetzt. Zur Sprache kommt der Brexit genauso wie der Personalmangel in einem Pflegeheim in Probstzella, die Agrarpolitik genauso wie die AfD, das Kindergeld genauso wie die Flüchtlingspolitik und ihre Kosten.

Man könnte meinen, dass Merkel diesen Termin absichtlich auf einen der ersten Tage nach dem Urlaub gelegt hat - als wolle sie sich mit einem Schlag an alles erinnern lassen, was ihr in drei Wochen vielleicht entfallen ist. Aber nach 15 Fragen, einigen Nachfragen und rund 90 in jeder Hinsicht erschöpfenden Minuten ist erkennbar, dass Merkels Motor längst schon wieder läuft. Sie hat beim Kindergeld alle Zahlen parat; sie erzählt zum Thema Bürokratie in der Landwirtschaft das Beispiel von Bauern in ihrem Wahlkreis, die Entschuldigungsschreiben für ihre Milchkühe aufsetzen müssen, wenn diese mal nicht auf die Weide gehen können; sie berichtet, was alles mit den Briten verhandelt werden muss, aber auch wie Deutschland hilft, in Niger Arbeitsplätze zu schaffen, damit die Menschen nicht mehr auf das Schleusen von Migranten angewiesen sind.

Angela Merkel redet viel und muss sich bisweilen selber bremsen

Merkel redet viel und muss sich selber bremsen. "Ich könnte Ihnen jetzt erzählen ... - aber ich darf nicht zu lange erklären", sagt sie einmal beim Thema Gesundheitswesen. Bei der Bekämpfung von Fluchtursachen in Afrika sagt sie: "Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu lange erzähle, aber das ist ein Großteil meiner Arbeit gerade." Beim Kindergeld für ausländische Familien schließlich geht sie ins Grundsätzliche: "Das ist Politik: dass ein Thema, das vor drei Jahren noch keines war, plötzlich eines ist." Der Satz vom permanenten Prozess, er gilt eben nicht nur für die Agrarpolitik, er gilt auch für die Afrikapolitik und auch für die Alles-andere- Politik. Ganz besonders aber scheint er für Angela Merkel selbst zu gelten. Sie geht auf in Politik als Prozess. Und irgendwann womöglich unter.

Demokratie bedeute, "dass morgen sofort eine andere Partei regieren kann", sagt Merkel in Jena. Das ist ein lustiger Satz für eine Regierungschefin in ihrem 13. Amtsjahr. Die ewige Kanzlerin redet über die Endlichkeit der Macht, nicht konkret, nur allgemein. Theoretisch sozusagen. Vielleicht liegt das trotzdem auch daran, dass Merkel sich genau mit dieser Frage inzwischen immer mehr beschäftigen muss. Etwa zwei Jahre bleiben ihr höchstens noch, ehe die CDU in der Nachfolgedebatte und das Land im Wahlkampf versinken. Die Zeit wird knapp, aber die Prozesse werden eher mehr als weniger.

Vielleicht hat sie deshalb gar nicht richtig Urlaub gemacht. Bemerkenswert genug, dass sie vier Aufführungen von Wagner-Opern offenkundig als Erholung betrachtet. "Parsifal" sah sie gleich zweimal, in Bayreuth und in München, dazu "Lohengrin" und "Tristan und Isolde". Aber dann empfing sie noch Russlands Außenminister Sergej Lawrow und Generalstabschef Waleri Gerassimow in Berlin. Und auch das letzte Wochenende ihrer Ferien verbrachte sie allenfalls semitouristisch an der Seite des neuen spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez in Andalusien.

Man dürfe jetzt nicht nur reden, sagt sie. Man müsse "machen, machen"

Ihre erste Woche nach der Sommerpause ist gleich wieder eine typische Kanzlerinnen-Woche, eine Art Sprung ins politische Bällebad. Und alle Bälle sind noch drin: Ärger mit der eigenen Partei wegen der Diskussion um eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei; Gespräch mit dem Ministerpräsidenten von Bosnien-Herzegowina, einem Land, das politisch nur sehr langsam vorwärts kommt; Bürgerdialog in Jena, Kabinettssitzung in Berlin, Treffen mit dem Präsidenten von Niger; am Donnerstag ein Besuch in Sachsen, unter anderem bei der CDU-Landtagsfraktion, wo es Streit geben könnte, und am Samstagabend schließlich auf Schloss Meseberg ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, wo der Streit dazugehört wie Vorspeise und Nachtisch zum Menü.

Und was soll werden, wenn in den nächsten Monaten vieles nur Prozess bleibt und wenig so richtig zum Ergebnis wird? An Spannung im Dialog zwischen Merkel und den Bürgern mag es fehlen am Dienstagnachmittag im Umspannwerk in Jena. Aber eine Kanzlerin unter Strom ist trotzdem zu erleben. Ein Teilnehmer moniert, dass man in Europa oft nicht wisse, wer für was zuständig sei. Merkel gibt darauf eine interessante Antwort: "Vielleicht muss man gar nicht genau wissen, wer was macht, wenn nur im Alltag die Dinge funktionieren." Später fragt eine Frau die Kanzlerin, wie sie denn das Vertrauen von Bürgern zurückgewinnen wolle, die beim letzten Mal die AfD gewählt hätten. Protestparteien würden immer dann stark, antwortet Merkel, "wenn Probleme ungelöst sind". Deswegen müsse man nicht reden, sondern machen. Genau genommen sagt sie sogar: "Machen, machen."