USA:Reagan-Attentäter kommt frei

Am 30. März 1981 hat John Warnock Hinckley auf US-Präsident Ronald Reagan geschossen. Das Motiv war wohl Geltungssucht.

40 Jahre nach dem Attentat will ein Bezirksgericht John Hincklay auf freien Fuß setzten. Er hatte am 30. März 1981 auf den damaligen US-Präsidenten geschossen und ihn schwer verletzt. Reagans Tochter macht sich Sorgen.

Über 40 Jahre nach seinem Attentat auf den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan kommt John Warnock Hincklay frei. "Nach all diesen Jahren werde ich Herrn Hinckley ohne Auflagen freilassen", sagte US-Bezirksrichter Paul Friedman bei einer Gerichtsanhörung in Washington. Hinckleys psychische Probleme seien "am Abklingen" und er stelle keine Gefahr mehr dar, sagte Friedman.

Bereits im Jahr 2016 entließ Friedman Hinckley unter strengen gerichtlichen und medizinischen Auflagen aus einer psychiatrischen Klinik, in der der Attentäter zuvor drei Jahrzehnte lang behandelt wurde.

Reagans Tochter Patti Davis erklärte, sie sei gegen die Aufhebung der Überwachung von Hinckley, da sie befürchte, dass er Kontakt zu ihr aufnehmen könnte. "Ich glaube nicht, dass er Reue empfindet."

Reagan, sein Sprecher und zwei Sicherheitsbeamte waren bei dem Anschlag am 30. März 1981 teils schwer verletzt worden. Hinckley wurde 1982 in einem Schwurgerichtsverfahren wegen Unzurechnungsfähigkeit für nicht schuldig befunden.