Für Russlands Präsident wäre der für August geplante Besuch in Südafrika ein enormes Risiko. Auch für die Regierung in Pretoria, die bisher an Putins Seite steht, ist die Lage äußerst heikel. Würde sie es wagen, sich gegen den Internationalen Strafgerichtshof zu stellen?

Von Bernd Dörries, Kapstadt

Der August gehört in Südafrika nicht zu den besten Reisemonaten, es ist Winter, es regnet und stürmt, in den Hochlagen kann es Schnee geben, selbst in der recht tief gelegenen Hauptstadt Pretoria kann die Temperatur nachts in einstellige Bereiche sinken. Es kann also sein, dass die Reisestelle des Kreml Präsident Wladimir Putin rät, ein paar lange Unterhosen mitzunehmen - für den Fall, dass er im August aufbricht zum Gipfel der Brics-Staaten in Südafrika. Die Abkürzung steht für den Klub der Länder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die sich 2006 zusammengetan haben, als eine Art Gegengewicht zur EU und den USA. Jedes Jahr treffen sich die Mitgliedstaaten zum Gipfel, Erklärungen werden verlesen und hin und wieder der Imperialismus gegeißelt. Nichts, was den Lauf der Welt dramatisch verändern würde.

Der Gipfel in diesem Jahr könnte aber tatsächlich einmal Geschichte schreiben. Man kennt zwar nicht den Reisekalender von Wladimir Putin, der Brics-Gipfel könnte aber seine erste Auslandsreise sein, die ihn nach dem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes vom Freitag auch in ein Land führt, das sich verpflichtet hat, dessen Haftbefehle auch zu vollziehen. Bestätigt ist das Kommen Putins bisher nicht, der Sprecher der südafrikanischen Regierung reagierte nicht auf Anfragen. Es wäre aber eher ungewöhnlich, wenn ein Brics-Mitglied ohne sein Staatsoberhaupt anreist. Als Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa in der vergangenen Woche im Parlament gefragt wurde, ob er Putin in Pretoria begrüßen werde, sagte Ramaphosa nur, man werde es früh genug erfahren. Dem Chef der Opposition rief er noch zu: "Haben Sie ihr Russisch schon aufpoliert?"

Der Austausch fand schon vor Ausstellung des Haftbefehls statt, mittlerweile würde Ramaphosa vielleicht auf solche Witzeleien verzichten, denn die Situation ist für Südafrika äußerst heikel. Zwar hat das Land bereits 2015 einen Haftbefehl aus Den Haag ignoriert und Sudans damaligen Diktator Omar al-Baschir ungehindert ein- und ausreisen lassen. Der damalige Präsident Jacob Zuma berief sich darauf, dass amtierende Staatsoberhäupter Immunität vor Strafverfolgung genießen würden. Südafrikanische Gerichte verwarfen diese Haltung aber, da der Internationale Strafgerichtshof al-Baschir der Kriegsverbrechen beschuldigt hatte - wie jetzt auch Putin. Die südafrikanische Regierung bekannte sich in der Folge zu den Statuten von Rom, die die Grundlage des Gerichtshofes bilden.

Präsident Ramaphosa hat in den vergangenen Monaten immer wieder seine Sympathie für Russland deutlich gemacht, er empfing den russischen Außenminister Sergej Lawrow, die Marine hielt vor Kurzem ein Seemanöver mit russischen Kriegsschiffen ab, die vor der Küste Südafrikas ihre neueste Technik präsentieren durften und auch das "Z" trugen, das Symbol für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Naledi Pandor, die Außenministerin des Landes, nannte Forderungen nach einem Rückzug Russlands aus der Ukraine kürzlich "infantil" und schimpfte über den verlogenen Westen. Gerne erzählt sie hingegen von den historischen Beziehungen zu Moskau, erinnert an die Hilfe der Sowjetunion im Kampf gegen die Apartheid. Dass auch die Ukraine damals Teil der UdSSR war wird unterschlagen.

Ob sich die Regierung in Pretoria aber tatsächlich traut, Putin im eigenen Land zu hofieren, ist fraglich. Bei aller Rhetorik, wirtschaftlich gesehen ist Südafrika auf gute Beziehungen zu Europa und den USA angewiesen. In Washington hat sich in den vergangenen Monaten die Kritik an Pretoria verstärkt, vor allem Republikaner fragen immer lauter, ob Südafrika mit seiner Zuneigung zu Putin noch Teil des Agoa-Abkommens sein sollte, das zollfreie Einfuhr in die USA ermöglicht. Ein Ende wäre für die Autoindustrie am Kap eine Katastrophe, Hersteller von BMW bis Toyota produzieren hier für den US-Markt. Aus Deutschland war bisher keine Kritik am Russland-Kurs der Regierung am Kap zu hören. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es am Samstag nun: "Südafrika hat sich, wie alle anderen Vertragsstaaten des Römischen Statuts auch, zur Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof verpflichtet. Dies betrifft auch die Ausführung von Haftbefehlen des Internationalen Strafgerichtshofs."

Präsident Ramaphosa wäre es womöglich am liebsten, wenn Putin von sich aus auf die Reise verzichten würde. Im südafrikanischen Winter würde sich eine Erkältung als Erklärung anbieten. Eine Absage wäre für den Kreml aber ein Eingeständnis, dass Putin weite Teile der Welt nicht mehr bereisen könne. Die staatlichen Medien in Russland sollen bereits verbreiten, dass Südafrika weiter mit Putin rechne. Der Haftbefehl entfaltet bereits seine Wirkung.