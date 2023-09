Von Fabian Fellmann, Washington

Enrique Tarrio war nicht beim US-Kapitol an jenem 6. Januar 2021, sondern eine Autostunde entfernt in einem Hotel in Baltimore. Doch er wusste, was sich abspielen würde in der Hauptstadt Washington: Seine Proud Boys, eine rechte Miliz, würden mit Gewalt versuchen, die Bestätigung von Joe Bidens Sieg bei der Präsidentschaftswahl zu verhindern. Per Textnachrichten blieb er mit seinen Leuten vor dem Kapitol in Kontakt.