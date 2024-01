Die "Wir haben es satt"-Demo findet seit vielen Jahren stets während der Agrarmesse "Grüne Woche" statt. Wie im Vorjahr wollen die Demonstranten gegen 10.30 Uhr zunächst mit einem Trecker-Protest zu einem internationalen Treffen von Agrarministern fahren, um dort eine Protestnote an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zu übergeben. Die Konferenz findet dieses Jahr auf dem Messegelände statt. Die Demonstration in der Innenstadt beginnt dann um 12 Uhr am Willy-Brandt-Haus. Die Abschlusskundgebung findet gegen 14.15 Uhr am Kanzleramt statt.