Gruppe Wagner in Bachmut: Will der Kreml sie ausbluten lassen?

In Bachmut scheint die russische Armee in Bedrängnis zu kommen. Und offenbar spitzt sich auch ein Konflikt zwischen den russischen Wagner-Söldnern und dem Kreml zu.

Von Vinzent-Vitus Leitgeb und Sonja Zekri

In der Stadt Bachmut in der Ukraine tobt seit Monaten ein erbitterter Abnutzungskampf. Zehntausende Menschen sollen alleine dort gefallen sein. Auch auf der Seite Russlands, die vor allem die berüchtigte Söldnertruppe Wagner in Bachmut einsetzt.

Und gerade die scheint aktuell große Probleme zu haben. Es gibt neue Berichte über ukrainische Raumgewinne in Bachmut und Warnungen, dass die russischen Truppen dort bald eingekesselt sein könnten. Vor allem der Wagner-Chef Jewgenij Prigoschin fordert in scharfem Ton mehr Unterstützung aus Moskau.

Wie die Söldnertruppe Wagner überhaupt so groß wurde und warum sie gerade ausbluten könnte, erklärt in dieser Folge Sonja Zekri, die für die SZ über den Krieg in der Ukraine berichtet und auch schon in Bachmut vor Ort war.

Weitere Nachrichten: Explosion von Ratingen; Wahl in Bremen.

