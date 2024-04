Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat am Dienstag geurteilt, dass die Schweiz ein fundamentales Recht verletzt: das Menschenrecht der klagenden Seniorinnen auf Privat- und Familienleben. Gemeint ist damit, dass der Klimawandel Gesundheit und Leben der Frauen bedroht, und dass die Schweiz nicht genug getan hat, um ihre Bürgerinnen zu schützen.

Mit den Schweizer Frauen freuen sich Klimaaktivisten auf der ganzen Welt und ganz besonders eine Gruppe von portugiesischen Jugendlichen und ein ehemaliger Bürgermeister aus Frankreich.

Sie hatten in Straßburg mit einem ganz ähnlichen Anliegen geklagt, allerdings erfolglos. Was haben die Seniorinnen anders gemacht und was bedeuten diese Urteile fürs Klima? Das erklärt Thomas Hummel, SZ-Experte für deutsche und internationale Klimapolitik.

Weitere Nachrichten: Mehr Rechte für leibliche Väter

Zum Weiterlesen und -hören: Reportage über die Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, ob Deutschland Beihilfe zu einem Genozid an den Palästinensern in Gaza leistet

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

"Auf den Punkt" ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes, Spotify, Deezer. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.

Moderation, Redaktion: Franziska von Malsen

Redaktion: Vinzent Leitgeb, Johannes Korsche

Produktion: Annika Bingger