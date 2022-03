Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon fast fünf Wochen an. Wie sieht das Leben in der Hauptstadt Kiew aus und wie blicken die Ukrainer auf den Konflikt?

Von Franziska von Malsen und Sonja Zekri

Nach den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine war die Lage in der ukrainischen Hauptstadt in der Nacht auf Mittwoch eher ruhig. In anderen Teilen des Landes gingen die Kämpfe aber weiter. **SZ-Redakteurin Sonja Zekri** ist vor Ort in Kiew. Sie schildert ihre Eindrücke aus dem Zentrum der Stadt. Die Ukrainer fühlten großen Stolz auf ihre Armee, so Zekri. Die Menschen sähen deshalb auch keinen Grund, Zugeständnisse zu machen, um die Kämpfe zu beenden. Zekri sagt: "Man muss sich klarmachen: Niemand, mit dem wir gesprochen haben, sieht eine Veranlassung, jetzt einzulenken."

Interview mit der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer: https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/konjunktur-deutschland-sachverstaendigenrat-1.5557294

Weitere Nachrichten: Prognose für Wirtschaftswachstum nach unten korrigiert, Habeck ruft Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus

