11. Juli 2019, 11:12 Uhr Parteiverfahren SPD darf Thilo Sarrazin ausschließen

Die SPD darf den umstrittenen Autor und früheren Berliner Finanzsenator Sarrazin ausschließen.

Das hat eine Schiedskommission in Berlin beschlossen.

Aus der Partei sind freudige Stimmen zu hören.

Die SPD darf den wegen seiner Thesen über Muslime äußerst umstrittenen früheren Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin aus der Partei ausschließen. Die Schiedskommission Charlottenburg-Wilmersdorf habe der Partei mitgeteilt, dass dem Antrag stattgegeben werde, erklärte Generalsekretär Lars Klingbeil am Donnerstag. Zuvor hatten bereits einige Medien berichtet.

Heute hat uns die Schiedskommission mitgeteilt, dass unserem Antrag, Thilo Sarrazin aus der SPD auszuschließen, stattgegeben wird. #Sarrazin #SPD pic.twitter.com/EdFhI3Afzr — Lars Klingbeil 🇪🇺 (@larsklingbeil) July 11, 2019

Sarrazin war von 2002 bis 2009 Finanzsenator in der Hauptstadt und ist als Autor tätig. Er ist wegen migrationsfeindlicher Äußerungen in seinen Büchern in der SPD äußerst umstritten. Der 74-Jährige hat den Vorwurf des Rassismus stets zurückgewiesen - und äußerte sich nun enttäuscht über die Entscheidung der Sozialdemokraten. "Die SPD hat heute eine falsche Entscheidung in erster Instanz getroffen", sagte er der Bild-Zeitung. "Es ist schade, dass sie nicht die Kraft fand, eine andere Entscheidung im Interesse der Meinungsfreiheit und der innerparteilichen Demokratie zu treffen. Die heutige Entscheidung wird den Niedergang der SPD nicht aufhalten." Er habe nie für möglich gehalten, "dass man wegen seiner Meinung verfolgt und ausgeschlossen wird."

Gegen Sarrazin waren bereits zweimal Parteiordnungsverfahren angestrengt worden. Das erste Verfahren im Jahr 2010 blieb erfolglos. Damals ging es um ein Interview in der Zeitschrift Lettre International, in dem Sarrazin unter anderem gesagt hatte: "Die Türken erobern Deutschland genauso, wie die Kosovaren das Kosovo erobert haben: durch eine höhere Geburtenrate." Das zweite Verfahren endete 2011 mit einem Vergleich. Sarrazin versicherte, dass er weder Migranten diskriminieren noch sozialdemokratische Grundsätze verletzen wollte - dafür wurden die Ausschlussanträge gegen ihn zurückgezogen. Anlass damals war Sarrazins Buch "Deutschland schafft sich ab".

Am Mittwoch verhandelte eine Berliner Schiedskommission der Partei über den dritten Antrag der SPD-Bundesspitze. Das Verfahren führte die SPD-Kreisschiedskommission Charlottenburg Wilmersdorf, weil Sarrazin dort Mitglied ist. Die Entscheidung wurde den Beteiligten schriftlich zugestellt.

Kurz nach Klingbeils Bekanntmachung kamen die ersten erfreuten Reaktionen aus der Partei. "Was für ein Segen", twittert die SPD-Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe. "Gut so", findet SPD-Vize Ralf Stegner.

Thilo Sarrazin wird aus der SPD ausgeschlossen- gut so!

Rassismus und Ressentiments gegen andere Menschen dürfen in der SPD keinen Platz haben! Wir stehen für Vielfalt und Toleranz und treten leidenschaftlich für unsere Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität ein! — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) July 11, 2019

Ganz andere Töne kamen von der AfD. "Die SPD zeigt einmal mehr, dass sie die Probleme der Menschen in diesem Land ignoriert und diejenigen, die sie ansprechen, rigoros aus der Partei entfernt. Bei uns kann hingegen offen diskutiert werden - wir würden uns über einen Austausch mit Thilo Sarrazin freuen!", schrieb Alice Weidel, Chefin der AfD-Bundestagsfraktion, auf Twitter.

Der Ausschluss ist die schärfste Sanktion gegen Parteimitglieder, für ihn gelten hohe Hürden. Ein Ausschluss ist nur möglich, wenn das Mitglied "erheblich gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Partei verstoßen hat und dadurch schwerer Schaden für die Partei entstanden ist".