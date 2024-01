Bei schweren Krawallen in Papua-Neuguinea sind Berichten zufolge am Mittwoch mehrere Menschen ums Leben gekommen. Vor allem in der Hauptstadt Port Moresby kam es zu Chaos und Plünderungen. Insgesamt habe es mindestens 15 Tote gegeben, acht in der Hauptstadt Port Moresby und sieben in der nördlichen Stadt Lae, berichtete der australische Sender ABC am Donnerstag unter Berufung auf die Polizeizentrale in Lae.