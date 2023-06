Franziskus werde am Darm operiert, teilt der Vatikan mit. Anschließend müsse der 86-Jährige mehrere Tage im Krankenhaus bleiben.

Papst Franziskus muss sich einer dringenden Operation unterziehen. Am Oberhaupt der katholischen Kirche werde am Mittwochnachmittag eine sogenannte Laparotomie, also die Öffnung der Bauchhöhle, vorgenommen, teilte der Heilige Stuhl mit.

Der 86-Jährige wurde demnach nach der Generalaudienz in die römische Gemelli-Klinik gebracht, wo er am frühen Nachmittag am Darm operiert werden soll. Der Eingriff erfolge unter Vollnarkose und habe danach einen Klinikaufenthalt von "mehreren Tagen" zur Folge.

Jorge Mario Bergoglio wurde 2013 zum Nachfolger des emeritierten und inzwischen verstorbenen Benedikt XVI. gewählt. Gesundheitlich geht es ihm schon seit Jahren immer wieder schlecht. Sein Knie macht ihm zu schaffen und zwingt ihn oft in einen Rollstuhl. Auch wenn er manchen öffentlichen Auftritt genießt und mitunter fast unbeschwert scheint, wirkt er insgesamt nicht gesund, sondern auffallend häufig erschöpft.

Schon 2021 wurde der Papst am Darm operiert. Damals verbrachte er elf Tage in der Gemelli-Klinik. Anfang des laufenden Jahres hatte er in einem Interview erwähnt, dass seine Darmerkrankung, eine schmerzhafte Divertikulitis, zurückgekehrt sei. Ende März musste Franziskus zudem wegen einer Lungenentzündung klinisch behandelt werden.