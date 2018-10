5. Oktober 2018, 11:45 Uhr OVG-Urteil Gericht stoppt Rodung im Hambacher Forst

Im Hambacher Forst darf vorerst nicht weiter gerodet werden, das entschied das Oberverwaltungsgericht Münster in einem Eilverfahren.

Es entsprach damit einem Antrag des Umweltverbandes BUND.

RWE darf "keine vollendeten Tatsachen schaffen", sagten die Richter.

Von Benedikt Müller, Düsseldorf

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster hat einen vorläufigen Rodungsstopp im Hambacher Forst verfügt. Die Richter entsprachen damit in einem Eilverfahren dem Antrag des Umweltverbandes BUND. Der Energiekonzern RWE will in den kommenden Monaten mehr als die Hälfte des verbliebenen alten Waldes roden, um den benachbarten Braunkohletagebau zu erweitern.

Eigentlich darf RWE die Bäume fällen - das sieht der Hauptbetriebsplan des Braunkohletagebaus Hambach vor, den die Bezirksregierung Arnsberg genehmigt hatte. Gegen diesen Plan klagt der BUND. Um zu verhindern, dass RWE weiter rodet, während das Verfahren läuft, hatte der BUND für die Dauer des Verfahrens Eilrechtsschutz beantragt.

Das OVG hat dem Antrag jetzt stattgegeben. Die RWE Power AG dürfe den Wald nicht abholzen, bis über die Klage des BUND NRW entschieden sei. Die Richter erklärten, die Unterlagen dazu umfassten mehrere Kisten, die Rechtsfragen seien so komplex, dass man sie nicht in einem Eilverfahren beantworten könne. RWE dürfe vorerst nicht roden, damit keine "vollendeten, nicht rückgängig zu machende Tatsachen geschaffen" würden.

RWE hält Rodungen für "zwingend erforderlich"

Umweltschützer fordern seit Jahren einen möglichst schnellen Ausstieg aus der Kohleverstromung. Braunkohle ist zwar eine kostengünstige und heimische Ressource. Allerdings fallen bei keinem anderen Energieträger so viele CO₂-Emissionen pro Kilowattstunde Strom an. RWE verweist darauf, dass seine Braunkohlekraftwerke für eine sichere und bezahlbare Stromversorgung notwendig seien. Im Auftrag der Bundesregierung diskutiert derzeit eine Kommission über einen möglichen Ausstieg aus der Kohleverstromung, sie soll der Politik noch in diesem Jahr einen konkreten Vorschlag machen.

RWE hält die Rodungen in den kommenden Monaten für "zwingend erforderlich". Eine vorübergehende Aussetzung der geplanten Abholzung würde die Stromerzeugung in den Kraftwerken in Frage stellen. Weil RWE im vergangenen Jahr keine Bäume im Hambacher Wald rodete, könne man nun nicht mehr länger warten.

Das OVG argumentiert hingegen, dass RWE und die Bezirksregierung nicht ausreichend belegt hätten, dass die sofortige Rodung "im Interesse des Gemeinwohls notwendig sei", um die Energieversorgung zu sichern.

BUND: "Wir sind sehr froh"

In ihrer Klage kritisieren die Naturschützer, dass die Verwaltung nicht ausreichend geprüft hätte, ob der Braunkohletagebau umweltverträglich sei. Nach Ansicht des BUND hätte das Land den Hambacher Wald längst zum Vogelschutzgebiet oder Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) erklären müssen. Der BUND verweist auf Tierarten wie die Bechstein-Fledermaus oder den Mittelspecht und das Große Mausohr, die in den alten Eichen und Buchen hausen. Der Tagebau störe und vernichte diese Lebensräume, argumentieren die Umweltschützer.

"Das ist ein großer Erfolg unserer langjährigen juristischen Bemühungen und ist wirklich eine Zäsur hier in Nordrhein-Westfalen", sagte Dirk Jansen, Geschäftsführer des BUND Nordrhein-Westfalen, bei einer Pressekonferenz in Köln. "Wir sind sehr froh", sagte Jansen.