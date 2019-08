18. August 2019, 14:45 Uhr Rettungsschiff "Open Arms" darf in Spanien anlegen

Rettungsschiff "Open Arms" vor Lampedusa: Augenzeugen zufolge ist die Situation an Bord zuletzt immer angespannter geworden.

Die mehr als hundert Migranten auf dem Rettungsschiff Open Arms dürfen in Spanien von Bord.

dürfen in Spanien von Bord. Die Lage auf dem Schiff ist Augenzeugen zufolge in den vergangenen Tagen immer verzweifelter geworden.

Italien hatte sich geweigert, die Migranten an Land zu lassen.

Nach zweieinhalb Wochen auf See hat Spanien dem Rettungsschiff Open Arms offiziell Algeciras in Andalusien als sicheren Hafen angeboten. "Ich habe veranlasst, dass der Hafen von Algeciras für den Empfang der #OpenArms aktiviert werden soll", twitterte der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez. "Spanien handelt immer in humanitären Notfällen."

Die Lage auf der Open Arms sei so schlimm, dass mehrere Migranten ins Meer gesprungen seien, schrieb der Gründer der Hilfsorganisation Proactiva Open Arms, Oscar Camps, zu einem entsprechenden Video auf Twitter. "Wir haben seit Tagen davor gewarnt, die Verzweiflung hat Grenzen. Sie springen ins Wasser und Helfer versuchen, sie aufzuhalten."

Augenzeugen zufolge war die Situation an Bord zuletzt immer angespannter geworden. Einige Migranten hatten demnach bereits damit gedroht, Suizid zu begehen oder über Bord zu springen.

Nachdem 27 unbegleitete Minderjährige am Samstag auf der italienischen Insel Lampedusa von Bord durften, harrten noch 107 Migranten auf dem Schiff der spanischen NGO aus. Seit Donnerstag liegt das Schiff in unmittelbarer Nähe von Lampedusa. Jedoch weigert sich Italiens rechter Innenminister Matteo Salvini, die Menschen an Land zu lassen.

"Die unfassbare Reaktion der italienischen Behörden und insbesondere des Innenministers Matteo Salvini, alle Häfen zu schließen", habe Spanien zur Öffnung von Algeciras veranlasst, heißt es in einer Mitteilung der Regierung in Madrid. Salvini reagierte auf Twitter: "Wer hart bleibt, gewinnt."