Von Hans Gasser und Hans-Peter Siebenhaar

"Putzfrauen gesucht! Wir bieten 1700 Euro netto plus jeden Tag Chauffeur-Dienst von Wien nach Reichenau an der Rax." Mit einer solchen Annonce hatten die Hotelbesitzerin Helena Ramsbacher und ihr Geschäftspartner, der Gastronom und Haubenkoch Max Stiegl, im vergangenen Jahr Aufsehen erregt. Für ihr Vier-Sterne-Hotel Knappenhof, das etwas mehr als eine Fahrstunde südlich von Wien liegt, und in dem schon Sigmund Freud und Arthur Schnitzler Urlaub gemacht haben, fanden sie einfach kein Personal. In diesem Frühling ist die Lage nicht besser, sie hat sich sogar noch verschärft.